T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

T20 World Cup 2026: 7 फरवरी से होने वाले T20 World Cup टूर्नामेंट से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 फरवरी को वॉर्म-अप मुकाबला खेला गया. इस मैच को भारत ने 30 रनों से जीत लिया. लेकिन गेंदबाजी के दौरान भारत के तेज गेंदबाज चोटिल हो गए हैं.

T20 World Cup 2026: 7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है. 7 फरवरी को टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला मुंबई में USA के खिलाफ खेलेगी. इस मुकाबले से पहले 4 फरवरी को टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक वॉर्म-अप मुकाबला खेला गया. इस मैच को भारत ने 30 रनों से जीत लिया लेकिन इसी जीत के साथ एक ऐसी खबर आई जिसने टीम मैनेजमेंट और फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं.

वॉर्म-अप मैच में हर्षित राणा हुआ चोटिल

दरअसल भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. बता दें कि वॉर्म-अप मैच के दौरान हर्षित राणा को एक ओवर के दौरान दो बार अपना रन-अप बीच में ही रोकना पड़ा. इसके बाद वह घुटने को पकड़ते हुए लंगड़ाकर मैदान से बाहर चले गए. उन्होंने मैच में सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की और इस ओवर में 16 रन खर्च किए. हालांकि अभी तक उनकी चोट की भंगीरता को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

ऐसे समय पर लगी चोट जब...

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऐसे समय पर चोट लगी है जब पहले से ही भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में साइड स्ट्रेन के चलते नहीं खेल पाए थे. हालांकि वह अभी भी T20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं, फैंस और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द से ठीक होकर समय रहते वापसी करेंगे. वहीं, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी न्यूजीलैंड सीरीज में चोट के कारण बाहर रहे थे, लेकिन अब फिट होकर वापसी कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में ताबड़तोड़ 45 रन भी बनाए हैं.

BCCI पर टिकीं निगाहें

अगर भारत के मुकाबले की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 7 फरवरी को भारत यूएसए के साथ अपना पहला मुकाबला खेलेगा. ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि हर्षित राणा की चोट ने मैनेजमेंट टीम की चिंताएं बढ़ा दी हैं. फिलहाल सभी की नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई है, ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल सके कि भारत के शुरुआती मुकाबलों में हर्षित राणा उपलब्ध रहेंगे या नहीं.

ये रही भारतीय टीम

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती



अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से