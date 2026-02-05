FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

खाद वितरण यूपी में सबसे अच्छा- योगी, 2017 से पहले यूपी में कुछ नहीं था- योगी, 'भारत तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में काम कर रहा', लखनऊ में CM योगी आदित्यनाथ का संबोधन, सरकार की नीयत साफ हो तो काम दिखता है-योगी, आज यूपी सुरक्षा की गारंटी देता है- योगी, MSME सेक्टर बंद होने की कगार पर था- योगी, यूपी में सबसे अच्छा खाद वितरण- योगी | राज्यसभा में 5 बजे PM मोदी का संबोधन होगा | यूपी में 5 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ा- योगी, यूपी में हमने सबसे कम टैक्स लगाया- योगी, पहले सरकार का पैसा बिचौलिए खा जाते थे-योगी | भोपाल में ब्राह्मण समाज के लोगों का प्रदर्शन, भोपाल में फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन, फिल्म 'घूसखोर पंडत' के खिलाफ प्रदर्शन, मनोज बाजपेयी की फिल्म का विरोध

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी! सोने की चमक फीकी, चांदी के भी गिरे दाम, जानें आज का भाव

Gold Silver Prices: सोना-चांदी की कीमतों में उठापटक जारी! सोने की चमक फीकी, चांदी के भी गिरे दाम, जानें आज का भाव

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

Epstein Files: ‘मैं शर्मिंदा हूं’... Bill Gates ने मांगी माफी, Ex Wife ने कहा था याद मत दिलाओ

Epstein Files: ‘मैं शर्मिंदा हूं’... Bill Gates ने मांगी माफी, Ex Wife ने कहा था याद मत दिलाओ

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर

Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..

एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

T20 World Cup 2026: 7 फरवरी से होने वाले T20 World Cup टूर्नामेंट से पहले भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 4 फरवरी को वॉर्म-अप मुकाबला खेला गया. इस मैच को भारत ने 30 रनों से जीत लिया. लेकिन गेंदबाजी के दौरान भारत के तेज गेंदबाज चोटिल हो गए हैं.

Latest News

सुमित तिवारी

Updated : Feb 05, 2026, 11:46 AM IST

T20 World Cup 2026: वॉर्म-अप मुकाबले की जीत के साथ टीम इंडिया की बढ़ी टेंशन, चोटिल हुआ तेज गेंदबाज! हो सकता है बाहर?

Harshit Rana injury

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

T20 World Cup 2026:  7 फरवरी 2026 से भारत और श्रीलंका की संयुक्त में मेजबानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आगाज होने जा रहा है. 7 फरवरी को टीम इंडिया अपना पहला मुकाबला मुंबई में USA के खिलाफ खेलेगी. इस मुकाबले से पहले 4 फरवरी को टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच एक वॉर्म-अप मुकाबला खेला गया. इस मैच को भारत ने 30 रनों से जीत लिया लेकिन इसी जीत के साथ एक ऐसी खबर आई जिसने टीम मैनेजमेंट और फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. 

वॉर्म-अप मैच में हर्षित राणा हुआ चोटिल

दरअसल भारत के उभरते हुए तेज गेंदबाज हर्षित राणा दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल होकर मैदान से बाहर चले गए. बता दें कि वॉर्म-अप मैच के दौरान हर्षित राणा को एक ओवर के दौरान दो बार अपना रन-अप बीच में ही रोकना पड़ा. इसके बाद वह घुटने को पकड़ते हुए लंगड़ाकर मैदान से बाहर चले गए. उन्होंने मैच में सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की और इस ओवर में 16 रन खर्च किए. हालांकि अभी तक उनकी चोट की भंगीरता को लेकर बीसीसीआई की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.

ऐसे समय पर लगी चोट जब...

भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा को ऐसे समय पर चोट लगी है जब पहले से ही भारतीय टीम के कई खिलाड़ी चोटिल हैं. ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में साइड स्ट्रेन के चलते नहीं खेल पाए थे. हालांकि वह अभी भी T20 वर्ल्ड कप स्क्वॉड का हिस्सा हैं, फैंस और टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह जल्द से ठीक होकर समय रहते वापसी करेंगे. वहीं, युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा भी न्यूजीलैंड सीरीज में चोट के कारण बाहर रहे थे, लेकिन अब  फिट होकर वापसी कर चुके हैं और साउथ अफ्रीका के खिलाफ वॉर्म-अप मुकाबले में ताबड़तोड़ 45 रन भी बनाए हैं. 

BCCI पर टिकीं निगाहें

अगर भारत के मुकाबले की बात करें तो इस टूर्नामेंट में 7 फरवरी को भारत यूएसए के साथ अपना पहला मुकाबला खेलेगा. ये मुकाबला वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा. हालांकि हर्षित राणा की चोट ने मैनेजमेंट टीम की चिंताएं बढ़ा दी हैं. फिलहाल सभी की नजरें बीसीसीआई पर टिकी हुई है, ऐसा इसलिए ताकि ये पता चल सके कि भारत के शुरुआती मुकाबलों में हर्षित राणा उपलब्ध रहेंगे या नहीं. 

ये रही भारतीय टीम
सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, शिवम दुबे, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती
 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
वॉशिंगटन पोस्ट के Lay Off में गई शशि थरूर के बेटे की नौकरी, जानिए कौन हैं ईशान थरूर
Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..
Mardaani 3 Star Cast Fees: ‘मर्दानी 3’ में शिवानी रॉय बनी रानी मुखर्जी को मिले करोड़ों, विलेन अम्मा की सैलरी सुन रह जाएंगे दंग..
एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं
एक गलती और खाली हो सकता है अकाउंट! ऐसे पहचानें आधार कार्ड असली है या नहीं
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Self Destructive: खुद का दुश्मन बना देती हैं ये 7 आदतें! नहीं सुधारा तो दोस्त-परिवार सब बना लेंगे दूरी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को हरा पाना है मुश्किल, बस इस एक कमोजरी से खा जाते हैं मात
MORE
Advertisement
धर्म
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त 
February Ekadashi: फरवरी में कब है विजया और आमलकी एकादशी, जान लें सही डेट और मुहूर्त
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल 
Numerology: सोच से परे होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, इनके दिमाग को पढ़ना है काफी मुश्किल
Grah Gochar: फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
फरवरी में 4 ग्रहों का गोचर और राजयोग इन 3 राशियों की जिंदगी संवार देंगे, पैसा और तरक्की के खुलेंगे रास्ते
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
क्या चंद्र ग्रहण के चलते होलिका दहन और होली की तारीख बदल जाएगी? 3 मार्च को लग रहा साल का पहला ग्रहण
Shubh Muhurat: फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
फरवरी महीने में विवाह से लेकर वाहन और गृहप्रवेश के लिए बन रहे कई शुभ मुहूर्त, यहां पढ़ें पूरे महीने का शुभ योग
MORE
Advertisement