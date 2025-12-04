FacebookTwitterYoutubeInstagram
पुतिन कल राष्ट्रपति भवन में डिनर करेंगे, डिनर में PM मोदी, अमित शाह भी शामिल होंगे | भारत और रूस के रक्षा मंत्रियों की बैठक, बैठक में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा जारी, CDS अनिल चौहान भी मौजूद

क्रिकेट

क्रिकेट

Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

Hardik Pandya in SMAT 2025: हार्दिक की लोकप्रियता इतनी है कि फैंस पर नियंत्रण के लिए बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच का आयोजन स्थल बदलना पड़ा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Dec 04, 2025, 05:03 PM IST

Virat Kohli के बराबर है Hardik Pandya का 'फैन बेस'? SMAT में बदलना पड़ा वेन्यू, जानिए क्या है पूरा मामला

Hardik Pandya in SMAT 2025

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी चोट के बाद घरेलू क्रिकेट खेलकर वापसी कर रहे हैं. साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा हैं. लेकिन उससे पहले हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 खेल रहे हैं और विस्फोटक प्रदर्शन कर रहे हैं. हालांकि विराट कोहली की तरह भी हार्दिक पांड्या का फैन बेस है. हार्दिक की लोकप्रियता इतनी है कि फैंस पर नियंत्रण के लिए बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मैच का आयोजन स्थल बदलना पड़ा है. आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है. 

हार्दिक पांड्या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की तरफ से खेल रहे हैं. हार्दिक से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए फैंस सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए मैच के बीच ग्राउंड में प्रवेश किए जा रहे हैं. इस सीजन में हुई ऐसी घटनाओं की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. हार्दिक के लिए फैंस की बेताबी सुरक्षाकर्मियों के लिए मुसीबत बन गई है. ऐसे में बड़ौदा और गुजरात के बीच होने वाले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अगले मैच का आयोजन स्थल बदल दिया गया. पहले ये मैच जिमखाना ग्राउंड में होना था, लेकिन अब उसे राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शिफ्ट कर दिया गया. 

इस स्टेडियम में इंटरनेशनल और आईपीएल के मैच होते रहे हैं. इस स्टेडियम की दर्शक क्षमता ज्यादा है और सुरक्षा तंत्र भी मजबूत है. आयोजन समीति के एक अधिकारी के मुताबिक, "हार्दिक पांड्या के लिए जोश जबरदस्त है. फैंस की भीड़, पूछताछ और भीड़ की आवाजाही हमारे अंदाजे से कहीं ज्यादा थी. टीम होटल, प्रैक्टिस नेट और टिकट काउंटर के पास फैंस की बहुत ज़्यादा भीड़ देखी गई. इतनी भीड़ आमतौर पर घरेलू मैचों में नहीं देखी जाती है. इसलिए सुरक्षा और मैच को आसानी से आयोजित करने के लिए राजीव गांधी स्टेडियम में शिफ्ट करने का फैसला किया गया."

पंजाब और बड़ौदा के बीच हुए मैच में फैंस हार्दिक से मिलने और उनके साथ सेल्फी लेने के लिए कई बार स्टेडियम में घुस गए. इस वजह से मैच रोकना भी पड़ा था. उसी को देखते हुए अब वेन्यू बदला गया है. गुजरात के खिलाफ गुरुवार को हुए मैच में बड़ौदा ने 8 विकेट से जीत हासिल की. गुजरात को महज 70 रन पर रोकने के बाद बड़ौदा ने विजयी लक्ष्य 6.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. इस जीत के साथ अंक तालिका में बड़ौदा ग्रुप सी में पहले स्थान पर चली गई.

