सूर्यकुमार यादव ने खत्म कर दिया 24 पारियों का सूखा, एक ही बार में विराट-राहुल को छोड़ दिया पीछे

23 जनवरी को जयपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने बल्ला जमकर बोला है. सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मैच में दमदार प्रदर्शन किया और 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय बाद अर्धशतक लगाया.

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 फॉर्मेट के कप्तान सूर्यकुमार यादव के फॉम को लेकर बीते कई महीनों से लगातार चर्चाएं चल रही थी. लेकिन 23 जनवरी को जयपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए मुकाबले में सूर्यकुमार यादव ने बल्ला जमकर बोला है. दरअसल टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का फॉर्म पिछले कुछ समय से उनके साथ नहीं था. साल 2025 सूर्या के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा, इस साल उनके बल्ले से एक भी अर्धशतकीय पारी नहीं आई.

सूर्या ने खत्म कर दिया रनों का सूखा

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 मैच में उन्होंने 32 रन बनाए थे. वहां उन्होंने फॉर्म में वापसी की हल्की झलक दिखाई थी लेकिन दूसरे मैच में जलवा ही बिखेर दिया. सूर्यकुमार यादव ने दूसरे टी20 मैच में दमदार प्रदर्शन किया और 23 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में लंबे समय बाद अर्धशतक लगाया. इससे पहले उन्होंने अक्टूबर 2024 में अर्धशतक लगाया था.

विराट और राहुल का से निकले आगे

न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे मुकाबले में SKY 82 रन बनाकर नाबाद लौटे. इस पारी के दौरान सूर्या ने विराट कोहली और केएल राहुल को भी पीछे छोड़ दिया. वह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशल में भारतीय कप्तान के तौर पर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले यह रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, जिन्होंने साल 2017 में 42 बॉल पर 65 रन बनाए थे. इसके अलावा सूर्या ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में केएल राहुल को भी पीछे छोड़ दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.