Homeक्रिकेट

क्रिकेट

मैंने माफी मांगी... T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन विवाद पर सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी चुप्पी, सुपर-8 मैच में हुई थी बड़ी गलती

Suryakumar Yadav on Playing 11: इस वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव से प्लेइंग इलेवन में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी,

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 12, 2026, 03:49 PM IST

मैंने माफी मांगी... T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन विवाद पर सूर्यकुमार यादव ने तोड़ी चुप्पी, सुपर-8 मैच में हुई थी बड़ी गलती

Suryakumar Yadav

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब टीम इंडिया ने जीत लिया है. इतना ही नहीं टीम इंडिया लगातार दो बार ट्रॉफी जीतने वाली पहली और इकलौती टीम बन गई है और साथ ही सबसे ज्यादा टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीतने वाली टीम भी बन गई है. अब तक किसी भी टीम ने 3 बार ट्रॉफी नहीं उठाई है. लेकिन इस वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 मैच में कप्तान सूर्यकुमार यादव से प्लेइंग इलेवन में बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से उनकी काफी आलोचनाएं भी हुई थी, क्योंकि टीम इंडिया मुकाबला हार भी गई थी. लेकिन अब सूर्यकुमार यादव ने एक बड़ा खुलासा किया है. उनका कहना है कि इस गलती के लिए उन्होंने माफी भी मांगी. आइए जानते हैं कि वो गलती क्या है और उन्होंने किससे माफी मांगी?

कैसे हुई थी प्लेइंग इलेवन में गलती?

सुपर-8 में भारतीय टीम को अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के खिलाफ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेलना था. इस मैच की प्लेइंग इलेवन में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बदलाव कर दिया था. सूर्या ने उपकप्तान अक्षर पटेल को ही प्लेइंग इलेवन से बाहर कर दिया है. हालांकि अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 187 रन बनाए थे, जिसके जवाब में टीम इंडिया ने 76 रनों से मुकाबला गंवा दिया था. हालांकि उसके बाद से सूर्या की काफी आलोचनाएं हुई कि उन्होंने अक्षर को क्यों नहीं खिलाया? यहां तक लोगों ने हार का ठिकरा सूर्या पर ही फोड़ दिया था कि उन्होंने प्लेइंग इलेवन में अक्षर को न खिलाने से टीम को हार मिली है. इस हार से टीम इंडिया की लगातार जीत की स्ट्रीक भी टूटी थी. क्योंकि इससे पहले टीम ने लगातार 12 मुकाबले जीते थे.

सूर्या ने किया बड़ा खुलासा

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस विवाद को लेकर एक इंटरव्यू में कहा, "अक्षर पटेल बहुत गुस्से में थे और उन्हें गुस्सा होना भी चाहिए. उनका नाराज होना स्वाभाविक भी था. वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और एक फ्रेंचाइजी के कप्तान भी रह चुके हैं. मैच के बाद मैंने अक्षर से बात की थी और कहा था कि मेरी गलती है और मैं इसके लिए माफी चाहता हूं."

सूर्या ने आगे कहा कि उस समय बातचीत करना काफी मुश्किल था. लेकिन अक्षर पटेल ने स्थिति को समझा. अगले दिन हम दोनों खिलड़ियों ने शांत मन से बात की और मामला वहीं खत्म कर दिया. टीम के अंदर ईमानदार बातचीत ने ड्रेसिंग रूम को माहौल सकारात्मक बनाए रखने में मदद करता है.

अक्षर पटेल ने वर्ल्ड कप जीत पर किया पोस्ट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतने के बाद अक्षर पटेल ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. उन्होंने लिखा, "बचपन से ही वर्ल्ड कप जीतना हर क्रिकेटर का सपना होता है. ये जीत मेरे लिए इसलिए खास रही है, क्योंकि मेरे बेटे पहली बार स्टेडियम में बैठकर देखा है."

