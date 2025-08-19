Add DNA as a Preferred Source
Mumbai Monorail: मुंबई में भारी बारिश से बीच पुल पर फंसी मोनोरेल, यात्रियों को बाहर निकालने के लिए रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन जारी

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में श्रेयस अय्यर क्यों नहीं, किसके पास है जवाब?

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Indian Railway News: प्लेन की तरह अब ट्रेन में भी लागू होगी बैगेज पॉलिसी, ज्यादा सामान रखा तो देना होगा जुर्माना

लेह में 'धुरंधर' की शूटिंग के दौरान 100 से ज्यादा क्रू मेंबर बीमार, जानिए क्या है पूरा मामला

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 5 बल्लेबाज, लिस्ट में हॉग-कॉग का भी खिलाड़ी शामिल

Asia Cup टी20 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5 गेंदबाज, श्रीलंका-पाकिस्तान नहीं लिस्ट में UAE के दो खिलाड़ी

श्रेयस अय्यर से लेकर रोहित शर्मा तक 5 खिलाड़ी जो पिछला एशिया कप खेले थे, लेकिन 2025 की टीम का हिस्सा नहीं हैं

चीन-रूस से भारत की यारी, BRICS ने की डॉलर को चुनौती देने की तैयारी, क्या US के लिए मुसीबत बनेगा ट्रंप का टैरिफ वॉर?

Operation Sindoor में शामिल फौजी से मारपीट का मामला, NHAI का एक्शन, 20 लाख जुर्माने के साथ टोल एजेंसी का ठेका रद्द

Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Suryakumar Yadav Press Conference: एशिया कप 2025 से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल की उपकप्तानी पर बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

मोहम्मद साबिर

Updated : Aug 19, 2025, 07:25 PM IST

एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया में शुभमन गिल उपकप्तानी करते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के लिए ये पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा. वहीं टीम की घोषणा करने के बाद सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल की उपकप्तानी को लेकर बात की है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है. 

सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल को लेकर क्या कहा

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल को लेकर कहा, "वो टेस्ट सीरीज में व्यस्त थे और उन्हें टी20 सीरीज खेलने का मौका नहीं मिल रहा था. वो टेस्ट के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी थे. लेकिन अब वो टीम में हैं और हमें खुशी है कि वो हमारे साथ हैं. पिछले टी20 के बाद के बाद हमने इस बारे में बहुत बातचीत की है कि कैसे अब आगे बढ़ना है. खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपने अंदर काफी बदलाव और उसमें सुधार भी किए हैं. उन्होंने आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है."

हर्षित राणा पर सूर्या ने कहा, "हर्षित राणा ने आईपीएल में घातक गेंदबाजी की थी. वो पुणे में खेले गए मुकाबले में कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़े थे. जब उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच खेला था, तो वो उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. हमें उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है औऱ हम जानते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे." 

उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहला बड़ा टूर्नामेंट हैं. हम इस टूर्नामेंट में खुद के परख पाएंगे. इसके बाद काफी टी20 मुकाबले हैं और यहीं से सफर भी शुरू होता है."

एशिया कप 2025 के लिए 

टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी- प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल.

