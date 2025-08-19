Suryakumar Yadav PC: सूर्या ने गिल के उपकप्तान बनने पर दिया बड़ा बयान; जानें प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या बोले भारतीय कप्तान

Suryakumar Yadav Press Conference: एशिया कप 2025 से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल की उपकप्तानी पर बड़ा बयान दिया है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

एशिया कप 2025 से पहले बीसीसीआई ने टीम इंडिया का ऐलान कर दिया है. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया में शुभमन गिल उपकप्तानी करते हुए नजर आएंगे. विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद टीम इंडिया के लिए ये पहला बड़ा टूर्नामेंट होगा. वहीं टीम की घोषणा करने के बाद सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल की उपकप्तानी को लेकर बात की है. यहां जानिए उन्होंने क्या कहा है.

सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिल को लेकर क्या कहा

सूर्यकुमार यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल को लेकर कहा, "वो टेस्ट सीरीज में व्यस्त थे और उन्हें टी20 सीरीज खेलने का मौका नहीं मिल रहा था. वो टेस्ट के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी में बिजी थे. लेकिन अब वो टीम में हैं और हमें खुशी है कि वो हमारे साथ हैं. पिछले टी20 के बाद के बाद हमने इस बारे में बहुत बातचीत की है कि कैसे अब आगे बढ़ना है. खिलाड़ी के तौर पर उन्होंने अपने अंदर काफी बदलाव और उसमें सुधार भी किए हैं. उन्होंने आईपीएल में काफी अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर टीम इंडिया में जगह बनाई है."

हर्षित राणा पर सूर्या ने कहा, "हर्षित राणा ने आईपीएल में घातक गेंदबाजी की थी. वो पुणे में खेले गए मुकाबले में कंकशन रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम से जुड़े थे. जब उन्होंने भारत के लिए आखिरी मैच खेला था, तो वो उस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे. हमें उनकी स्किल्स पर पूरा भरोसा है औऱ हम जानते हैं कि वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

उन्होंने आगे कहा, "पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद ये पहला बड़ा टूर्नामेंट हैं. हम इस टूर्नामेंट में खुद के परख पाएंगे. इसके बाद काफी टी20 मुकाबले हैं और यहीं से सफर भी शुरू होता है."

एशिया कप 2025 के लिए

टीम इंडिया सूर्य कुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा और रिंकू सिंह.

रिजर्व खिलाड़ी- प्रसिद्ध कृष्णा, वाशिंगटन सुंदर, रियान पराग, यशस्वी जयसवाल और ध्रुव जुरेल.

