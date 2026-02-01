FacebookTwitterYoutubeInstagram
Homeक्रिकेट

क्रिकेट

T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

Suryakumar Yadav on Tilak and Washington Fitness: भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक और वाशी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दे दिया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 03:08 PM IST

T20 WC 2026: तिलक और वाशिंगटन की फिटनेस पर सूर्यकुमार यादव ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब होगी वापसी

Suryakumar Yadav on Tilak and Washington Fitness

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर दोनों ही चोट के कारण टीम से बाहर चल रहे हैं. भारतीय फैंस को उनकी फिटनेस का डर बना हुआ है, क्योंकि आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 को अब कुछ ही वक्त बता बचा है. इस बीच भारत के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने तिलक और वाशी की फिटनेस पर बड़ा अपडेट दे दिया है. बीती रात यानी 31 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का आखिरी मैच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 46 रनों से जीतकर 4-1 से सीरीज अपने नाम कर ली है. मैच जीतने के बाद सूर्या ने दोनों खिलाड़ियों की फिटनेस पर अपडेट दिया है. आइए जानते हैं कि क्या टी20 वर्ल्ड कप से पहले तिलक और वाशी टीम में वापसी कर पाएंगे या नहीं. 

तिलक की फिटनेस पर ये बोले भारतीय कप्तान

तिलक वर्मा की फिटनेस पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "तिलक वर्मा अच्छी तरह से फिट हो रहे हैं. मैंने सुना है कि वो मुंबई में 2 और 4 फरवरी को दो मैच खेल रहे हैं. मुझे लगता है कि दो मैच काफी हैं. मैंने उनसे कल ही बात की थी. उन्होंने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग सबकुछ शुरू कर दिया है. उम्मीद है कि वो जल्द ही हमारे पास होंगे."

वाशिंगटन की फिटनेस भी पर बोले सूर्या

वाशिंगटन सुंदर की फिटनेस पर सूर्या ने कहा, "मुझे लगता है कि वाशी भी अच्छा कर रहा है. उससे भी मेरी बात हुई है. उसने भी गेंदबाजी और बल्लेबाजी शुरू कर दी है. वो अच्छा दिख रहा है और उम्मीद है कि जल्द ही वापस आ जाएगा." वाशिंगटन सुंदर अभी बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिहैबिलिटेशन से गुजर रहे हैं. सुंदर 11 जनवरी को वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में भारत की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा थे. उस मैच में गेंदबाजी करते समय उन्हें पसलियों में चोट लग गई थी. लेकिन इसके बावजूद वो बैटिंग करने आए थे और केएल राहुल के साथ मिलकर भारत को जीत दिलाने में मदद की.

टीम इंडिया को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले दो वार्म-अप मैच खेलने हैं, जिसके के लिए भारतीय टीम मुंबई में इकट्ठा होगी. वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड सीरीज टीम इंडिया के लिए काफी अच्छी रही है और ऐसे में जीत के बाद टीम का आत्मविश्वास भी काफी बढ़ेगा. भारत और श्रीलंकी में होने वाले इस टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होगी और इसका फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. 

