'पढ़ाई में ज्यादा नंबर नहीं मिले लेकिन क्रिकेट में...' सूर्यकुमार यादव ने परिवार के सपोर्ट पर कही बड़ी बात

सूर्या ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया उनका मन पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता था, जिसके बाद उनकी फैमिली ने भी उनका खूब सपोर्ट किया.

भारतीय टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी कप्तानी में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीता है. टी20 इंटरनेशनल में उनका रिकॉर्ड काफी दमदार रहा है. बतौर कप्तान सूर्या ने 80 प्रतिशत अंक हासिल किए हैं. इस बीच सूर्या ने एक दिलचस्प किस्सा सुनाया है, जिसमें उन्होंने खुलासा किया उनका मन पढ़ाई-लिखाई में नहीं लगता था, जिसके बाद उनकी फैमिली ने भी उनका खूब सपोर्ट किया. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

बेहद दमदार है सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

साल 2024 में रोहित शर्मा के संन्यास के बाद सूर्यकुमार यादव को कप्तान बनाया गया था. उसके बाद सूर्या ने 52 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से टीम इंडिया ने 42 मैच जीते हैं. इस बार में पूछे जाने पर सूर्यकुमार यादव ने कहा, "मुझे लगता है कि स्कूल और कॉलेज में मैंने जो प्रतिशत हासिल करने की कोशिश की वो अब मुझे क्रिकेट में मिल रही है. स्कूल या कॉलेज में, मैं कभी 50-60 प्रतिशत का आंकड़ा पार नहीं कर पाया. लेकिन क्रिकेट में जीत की दर 80 प्रतिशत सुनकर वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है. मैं वैसे आंकड़ों पर बहुत ज्यादा गौर नहीं करता हूं, लेकिन किसी को भी किसी भी खेल में हारना पसंद नहीं होता और मुझे भी जीतना पसंद है."

फैमिली ने सपोर्ट किया-सूर्या

सूर्यकुमार अपनी पढ़ाई-लिखाई को लेकर कहा, "मेरे परिवार ने मुझे पढ़ाई में अच्छा करने के लिए बहुत प्रेरित किया. लेकिन कुछ समय बाद ही उन्हें समझ में आ गया कि इस लड़के को पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है. ये लड़का उनके हाथ नहीं आएगा. लेकिन उन्होंने खेल में मेरा हमेशा समर्थन किया. क्योंकि उन्होंने पाया कि इसमें मुझे पूरा आनंद आ रहा है और मुझे खेलना पसंद है. इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ खेलो. अगर कुछ हासिल नहीं होता है, तो फिर ख्याल रखने के लिए हम तो हैं ही."

सूर्या ने रचा इतिहास

टीम इंडिया ने तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है. हालांकि लगातार दूसरी बार भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की. इससे पहले 2024 में टीम इंडिया ट्रॉफी जीती और अब 2026 में ट्रॉफी जीती है. इतना ही नहीं अब तक किसी भी टीम ने अपने घर पर खिताब नहीं जीता था, लेकिन सूर्या ने वो कर दिया है. सूर्या अपने घर पर ट्रॉफी जीतने वाले पहले और इकलौते कप्तान हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से