Suryakumar Yadav Fitness: सूर्यकुमार यादव ने इस तरह अपनी चोट से की वापसी, क्रिकेटर ने खुद खुलासा; देखें Video

Suryakumar Yadav Fitness: बीसीसीआई ने टीम इंडिया के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी चोट से वापसी को लेकर बात की है. उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें सूर्या अपनी चोट से वापसी की कहानी सुना रहे हैं. सूर्या ने बताया कि कैसे वो अपनी चोट से इतनी जल्दी वापसी कर पाए हैं. एशिया कप 2025 से सूर्या क्रिकेट के मैदान पर वापसी करेंगे. हालांकि सूर्या चोट के चलते काफी लंबे समय से क्रिकेट से दूर थे. लेकिन अब वो पूरी तरह से फिट हैं और एशिय कप खेलने के लिए तैयार हैं. आइए जानते हैं कि बीसीसीआई द्वारा शेयर वीडियो में भारतीय कप्तान क्या कह रहे हैं.

सूर्या ने बताया चोट से कैसे की वापसी

बीसीसीआई ने सूर्यकुमार यादव की एक वीडियो शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा, "पिछले 6 महीने से मैं यहां पर हूं. लेकिन अब मैं काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं. मुझे पहले से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है. इस चोट के बारे में मुझे आईपीएल के खत्म होने के बाद पता लगा था. मुझे पिछले साल भी उसी जगह चोट लगी थी. मैंने MRI करवाया था और जब पता लगा, तो मैं जर्मनी गया. वहां मेरी सर्जरी सफल रही, जैसे पिछली साल रही थी."

उन्होंने आगे कहा, "मैं जब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पहुंचा, तो यहां का स्टाफ पूरी तरह समझ गया था कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगा. यहां जितने भी स्ट्रैंथ कोच और स्टाफ थे. उन्होंने मुझे ठीक करने के लिए पूरी मेहनत की. पहले उन्होंने एक हफ्ता नॉर्मल एक्सरसाइज करने को कहा था."

"जब मुझे तोड़ा बेहतर लगने लगा, तो उन्होंने मेरी एक्सरसाइज को मुश्किल बना दिया. BCCI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस काफी बड़ा है. यहां काफी बड़ा जिम है और यहां आराम से 3- से 35 लोग एक साथ वर्कआउट कर सकते हैं. ये जगह वाकई काफी कमाल की है. यहां के स्टाफ ने मेरा काफी सपोर्ट किया, जो मुझे काफी अच्छा लगा."

