टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन टी20 में... सूर्यकुमार यादव ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Suryakumar Yadav on Test Cricket: टी20 के कप्तान सूर्यकुमार ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर बात की बात है. उन्होंने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टी20 में अब हाथ सेट हो गया है.

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार और कुल तीन बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली इकलौती और पहली टीम बन गई है. वहीं पीटीआई से खास बातचीत के दौरान टी20 के कप्तान ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर बात की बात है. उन्होंने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टी20 में अब हाथ सेट हो गया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

सूर्यकुमार यादव ने पीटीआई के साथ एक पॉडकास्ट में टेस्ट क्रिकेट को लेकर कहा, "आपकी किस्मत में जो लिखा होता है, आपको वही मिलता है. मैंने भी लाल गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 10-12 साल तक रणजी ट्राफी खेली. मैंने मुंबई में लाल गेंद से बहुत क्रिकेट खेली है, क्योंकि अगर आप मुंबई में पले बढ़े होते हैं, तो आप लाल गेंद से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए सब कुछ लाल गेंद के इर्द-गिर्द ही घूमता है. लेकिन धीरे-धीरे जब हमने सफेद गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू की, तो मेरा झुकाव थोड़ा उसकी तरफ हो गया. इसके बाद मैं टी20 प्रारूप में दिलचस्पी लेने लगा. मैंने वनडे में भी अच्छा खेलने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया. टी20 क्रिकेट में जैसा चल रहा था, उसमें अपना हाथ सेट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं."

टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे सूर्या

सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे?इसपर सूर्या ने कहा, "मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2010-11 से 2020 तक लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेली है. दस साल तक लाल गेंद से खेलना बहुत लंबा समय होता है. मुझे इस प्रारूप से बेहद लगाव था. स्वाभाविक है कि अगर मौका मिले तो फिर कौन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा."

वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर सूर्या ने क्या कहा?

सूर्यकुमार ने वनडे फॉर्मेट को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि मैंने वनडे क्रिकेट को जितना करीब से अनुभव किया है और देखा है, ये एक ऐसा प्रारूप है, जहां आपको तीन अलग-अलग तरीकों से बल्लेबाजी करनी पड़ती है. कभी-कभी अगर आप जल्दी बल्लेबाजी करने जाते हैं, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, तो आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ती है. फिर आपको वनडे की तरह अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होती है और पारी के आखिरी ओवरों में टी20 प्रारूप की तरह बल्लेबाजी करनी होती है. इसलिए ये एक ऐसा प्रारूप है, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया. मैंने इसे खेलने की पूरी कोशिश की लेकिन ये चुनौती पूर्ण प्रारूप है."

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