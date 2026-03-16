FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

BJP की पहली लिस्ट में 144 उम्मीदवार, बंगाल चुनाव के लिए BJP की लिस्ट जारी, शिवालिक जहाज गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पहुंचा, मिडिल ईस्ट से LPG लेकर आया शिवालिक, जंग के चलते होर्मुज स्ट्रेट में फंसा था जहाज, जहाज में 45,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गैस, कतर से LPG लेकर पहुंचा शिवालिक जहाज

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन टी20 में... सूर्यकुमार यादव ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन टी20 में... सूर्यकुमार यादव ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

'2027 वर्ल्ड कप जीतना है...' शुभमन गिल ने 2023 फाइनल को याद करते हुए दिया बड़ा बयान, सूर्यकुमार यादव ने भी कही ये बात

'2027 वर्ल्ड कप जीतना है...' शुभमन गिल ने 2023 फाइनल को याद करते हुए दिया बड़ा बयान, सूर्यकुमार यादव ने भी कही ये बात

Homemade Hair Dye: सफेद बालों को जड़ से काला कर देगा ये होममेड हेयर डाई, बिना केमिकल के मिलेगा नेचुरल रंग

सफेद बालों को जड़ से काला कर देगा ये होममेड हेयर डाई, बिना केमिकल के मिलेगा नेचुरल रंग

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति

साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे

साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे

Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार 

Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन टी20 में... सूर्यकुमार यादव ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Suryakumar Yadav on Test Cricket: टी20 के कप्तान सूर्यकुमार ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर बात की बात है. उन्होंने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टी20 में अब हाथ सेट हो गया है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 16, 2026, 04:03 PM IST

टेस्ट खेलना चाहता हूं लेकिन टी20 में... सूर्यकुमार यादव ने रेड बॉल क्रिकेट को लेकर दिया बड़ा बयान, पढ़ें क्या कहा

Suryakumar Yadav 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय क्रिकेट टीम के टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में न्यूजीलैंड को हराकर खिताब अपने नाम किया है. टीम इंडिया लगातार दूसरी बार और कुल तीन बार टी20 वर्ल्ड कप टाइटल जीतने वाली इकलौती और पहली टीम बन गई है. वहीं पीटीआई से खास बातचीत के दौरान टी20 के कप्तान ने टेस्ट और वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर बात की बात है. उन्होंने बताया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन टी20 में अब हाथ सेट हो गया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.  

सूर्यकुमार यादव ने पीटीआई के साथ एक पॉडकास्ट में टेस्ट क्रिकेट को लेकर कहा, "आपकी किस्मत में जो लिखा होता है, आपको वही मिलता है. मैंने भी लाल गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू किया था और 10-12 साल तक रणजी ट्राफी खेली. मैंने मुंबई में लाल गेंद से बहुत क्रिकेट खेली है, क्योंकि अगर आप मुंबई में पले बढ़े होते हैं, तो आप लाल गेंद से ही शुरुआत करते हैं, इसलिए सब कुछ लाल गेंद के इर्द-गिर्द ही घूमता है. लेकिन धीरे-धीरे जब हमने सफेद गेंद से क्रिकेट खेलना शुरू की, तो मेरा झुकाव थोड़ा उसकी तरफ हो गया. इसके बाद मैं टी20 प्रारूप में दिलचस्पी लेने लगा. मैंने वनडे में भी अच्छा खेलने की बहुत कोशिश की लेकिन कुछ खास नहीं कर पाया. टी20 क्रिकेट में जैसा चल रहा था, उसमें अपना हाथ सेट हो गया है, ऐसा बोल सकते हैं."

टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे सूर्या

सूर्यकुमार से जब पूछा गया कि अगर उन्हें मौका मिले तो क्या वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहेंगे?इसपर सूर्या ने कहा, "मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मैंने 2010-11 से 2020 तक लाल गेंद से काफी क्रिकेट खेली है. दस साल तक लाल गेंद से खेलना बहुत लंबा समय होता है. मुझे इस प्रारूप से बेहद लगाव था. स्वाभाविक है कि अगर मौका मिले तो फिर कौन टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहेगा."

वनडे फॉर्मेट क्रिकेट पर सूर्या ने क्या कहा?

सूर्यकुमार ने वनडे फॉर्मेट को लेकर कहा, "मुझे लगता है कि मैंने वनडे क्रिकेट को जितना करीब से अनुभव किया है और देखा है, ये एक ऐसा प्रारूप है, जहां आपको तीन अलग-अलग तरीकों से बल्लेबाजी करनी पड़ती है. कभी-कभी अगर आप जल्दी बल्लेबाजी करने जाते हैं, अगर विकेट जल्दी गिरते हैं, तो आपको टेस्ट क्रिकेट की तरह बल्लेबाजी करनी पड़ती है. फिर आपको वनडे की तरह अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करनी होती है और पारी के आखिरी ओवरों में टी20 प्रारूप की तरह बल्लेबाजी करनी होती है. इसलिए ये एक ऐसा प्रारूप है, जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया. मैंने इसे खेलने की पूरी कोशिश की लेकिन ये चुनौती पूर्ण प्रारूप है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
LPG उत्पादन में दुनिया के किस देश का है दबदबा? जानें भारत की क्या है स्थिति
साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे
साल 2026 में शादी करने वाले क्रिकेटर्स, एक ने गुपचुप लिए 7 फेरे
Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार 
Chanakya Niti: इन 4 बुरी आदतों से कोसों दूर हो जाती है सफलता, आपमें हैं तो तुरंत कर लें सुधार
Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें
Oscars में One Battle After Another का धमालः 6 अवॉर्ड जीतने वाली इस फिल्म को OTT पर कहां देखें
Mahalaxmi Rajyog 2026: महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
महालक्ष्मी राजयोग से खुलेंगे धन और सफलता के रास्ते, इन 3 राशियों के लिए बनेंगे तरक्की के मजबूत योग
MORE
Advertisement
धर्म
Navratri Bog: नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
नवरात्रि के 9 दिन कौन सा भोग किस देवी को चढ़ाना चाहिए? जानिए शैलपुत्री से लेकर मां सिद्धिदात्री तक का मनपसंद प्रसाद क्या है
Ayodhya Ram Mandir Rules: राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
राम मंदिर दर्शन से पहले जान लें ये नए नियम, वरना रामलला के दर्शन से रह जाएंगे वंचित
Horoscope 16 March: तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
तुला और धनु राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Chaitra Navratri: किस वाहन से आएंगी मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
किस वाहन से आ रही मां दुर्गा और कैसे तय होती है माता की सवारी? जानें आगमन- प्रस्थान की सवारी क्या दे रही संकेत?
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
Numerology: कॉन्फिडेंट और स्मार्ट होती हैं इन तारीखों पर जन्मी लड़कियां, रिश्ते में चलता है इन्हीं का सिक्का
MORE
Advertisement