आईपीएल 2025 के 11वें मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से करारी शिकास्त दी. जिसमें सूर्यकुमार यादव के बल्ले से 9 गेंदों पर 27 रनों की धमाकेदार पारी देखने को मिली. लेकिन इसी के साथ ही सूर्यकुमार यादव ने इतिहास रच दिया.

उन्होंने ऐसा काम किया है. जो उनसे पहले सिर्फ 4 भारतीय बल्लेबाज ही कर पाए हैं. जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन और सुरेश रैना का नाम शामिल हैं. आइए जानें इस लिस्ट में सूर्या का नाम शामिल हुआ है.

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली (12976) है. वही रोहित शर्मा (11851), शिखर धवन (9797) और सुरेश रैना (8654) का नाम इस लिस्ट में शामिल हैं.

Most runs by an Indian player in T20s



12976 - Virat Kohli (134.21 SR)

11851 - Rohit Sharma (134.70 SR)

9797 - Shikhar Dhawan (125.34 SR)

8654 - Suresh Raina (137.45 SR)

8007 - Suryakumar Yadav (152.28 SR) #IPL2025 pic.twitter.com/grueaG91v4