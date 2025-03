चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार झेलकर साउथ अफ्रीका की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई. मगर इनसबके बीच साउथ अफ्रीका के एक ऑलराउंडर की बल्ले-बल्ले हो गई.

उसको पहली बार आईपीएल में खेलना का मौका मिल गया है. सनराइजर्स हैदराबाद ने इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ब्रायडन कार्स के रिप्लेसमेंट की घोषणा कर दी है. आईपीएल 2025 की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है. वही सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपना पहला मुकाबला 23 मार्च को राजस्थान के खिलाफ खेलेगी.

वियान मुल्डर की हुई आईपीएल में एंट्री

साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर वियान मुल्डर को पहली बार आईपीएल में शामिल किया गया है. उनपर ऑक्शन में किसी भी टीम ने दांव नहीं लगाया था.

