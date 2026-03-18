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IPL 2026 से पहले बदला सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, पैट कमिंस की जगह ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

Sunrisers Hyderabad Captain: सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी टीम का नए कप्तान का ऐलान किया है. टीम के पुराने कप्तान पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 18, 2026, 11:37 PM IST

IPL 2026 से पहले बदला सनराइजर्स हैदराबाद का कप्तान, पैट कमिंस की जगह ये खिलाड़ी करेगा कप्तानी

Sunrisers Hyderabad Captain

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सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2026 से पहले अपनी टीम का नए कप्तान का ऐलान किया है. टीम के पुराने कप्तान पैट कमिंस चोट से उबर रहे हैं और वो 19वें सीजन के शुरुआती मैच नहीं खेल पाएंगे, जिसकी वजह से एसआरएच को नया कप्तान चुनना पड़ा है. एसआरएच ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी है. इतना ही नहीं अभिषेक शर्मा को टीम का उपकप्तान नियुक्त किया गया है. आइए जानते हैं कि आईपीएल 2026 के शुरुआती मैचों में टीम की कप्तानी कौन करने वाली है?

हैदराबाद ने बनाया नया कप्तान

सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ईशान किशन को कप्तानी सौंपी है. टीम ने सोशल मिडिया पर बताया, "पैट कमिंस चोट से उबरने की प्रक्रिया के दौरान कुछ मैच नहीं खेल पाएंगे. जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक ईशान किशन कप्तान और अभिषेक शर्मा उप कप्तान रहेंगे." फ्रेंचाइजी ने ये साफ कर दिया है कि ईशान किशन सिर्फ पैट कमिंस की गैरमौजूदगी में ही कप्तानी करेंगे. ऐसे में जब कमिंस की वापसी होगी, तो वो टीम की कप्तानी करेंगे. 

कब होगी पैट कमिंस की वापसी?

पैट कमिंस पीठ के निचले हिस्से में लगी चोट के कारण टीम से बाहर हैं. इसी चोट की वजह से वो पिछली एशेज सीरीज के अधिकतर मुकाबलों और टी20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे. ऐसे में अब वो आईपीएल 2026 के शुरुआती मैच भी नहीं खेल पाएंगे. हालांकि सनराइजर्स हैदराबाद ने उनकी वापसी को लेकर कोई अपडेट नहीं दिया है और न ही ये साफ किया है कि कमिंस कितने मुकाबले नहीं खेल पाएंगे. 

कैसा रहा ईशान किशन का रिकॉर्ड?

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ईशान किशन की अचानक टीम इंडिया में एंट्री हुई थी. दरअसल, किशन काफी लंबे समय से टीम से दूर थे, लेकिन जब बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप और न्यूजीलैंड सीरीज के लिए टीम का ऐलान किया, तो उसमें किशन का नाम भी शामिल था. किशन ने इस वर्ल्ड कप मं 199.37 के स्ट्राइक रेट से 317 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले चौथे खिलाड़ी भी रहे. 

टी20 वर्ल्ड कप से पहले ईशान किशन घरेलू क्रिकेट खेल रहे थे और सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में झारखंड टीम की कप्तानी कर रहे थे. किशन की कप्तानी में झारखंड ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब भी जीता था. इस टूर्नामेंट में किशन ने काफी दमदार प्रदर्शन किया था, जिसके बाद उनका सिलेक्शन टी20 वर्ल्ड कप में हुआ था. हालांकि वर्ल्ड कप में विस्फोटक प्रदर्शन के बाद आईसीसी रैंकिंग में किशन दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. 

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