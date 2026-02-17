इमरान खान के समर्थन में उतरे भारतीय दिग्गज, गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से की अपील

Legends Cricketers Supports Imran Khan: सुनील गावस्कर और कपिल देव पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में उतरे हैं. कपिल-गावस्कर समेत दुनियाभर के 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से इमरान को लेकर एक अपील की है.

जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारतीय दिग्गज पाकिस्तानी खिलाड़ी के सपोर्ट में आए हैं. इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तानी मैच में नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी चली, जो एशिया कप 2025 से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक नजर आई, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने पाक क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था. लेकिन अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में उतरे हैं. कपिल-गावस्कर समेत दुनियाभर के 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से इमरान को लेकर एक अपील की है. आइए जानते कि पूर्व दिग्गजों ने क्या अपील की है.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 1992 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण अपनी दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत दृष्टि खो दी है. लगभग 14 पूर्व कप्तानों ने "पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों की अपील" शीर्षक से पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिखकर इमरान के साथ उचित व्यवहार करने की मांग की.

पूर्व कप्तानों ने पत्र लिखा, "हम अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान के साथ कथित व्यवहार और कारावास की स्थितियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर हाल की रिपोर्टों, विशेष रूप से हिरासत में रहने के दौरान उनकी दृष्टि में खतरनाक गिरावट और पिछले ढाई सालों में उनकी कैद की स्थितियों ने हमें गहरी चिंता में डाल दिया है."

पत्र के अनुसार, "हम क्रिकेटर निष्पक्ष खेल, सम्मान और आदर के मूल्यों को समझते हैं, जो किसी तरह की सीमा से परे हैं. हम मानते हैं कि इमरान खान जैसे व्यक्ति के साथ एक पूर्व राष्ट्रीय नेता और एक वैश्विक खेल आइकन के तौर पर गरिमा और मानवीय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए." इस पत्र पर माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट ने भी हस्ताक्षर किए हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. पत्र में पूर्व कप्तानों ने 73 वर्षीय इमरान के लिए उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं और सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है.

पत्र में कहा गया, "हम पाकिस्तान सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो ये सुनिश्चित करे कि इमरान खान को उनकी कथित स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए उनकी पसंद के योग्य विशेषज्ञों से तत्काल, पर्याप्त और निरंतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए. क्रिकेट हमेशा से ही देशों के बीच एक सेतु का काम करता रहा है. मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि मैच समाप्त होने के साथ ही प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाती है और सम्मान कायम रहता है. इमरान खान ने अपने पूरे करियर में इसी भावना को मूर्त रूप दिया."

इन पूर्व कप्तानों ने कहा, "ये अपील खेल भावना और मानवता की भावना से प्रेरित होकर की जा रही है और इसका कानूनी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इमरान खान के खेल में योगदान की हर जगह प्रशंसा की जाती है. एक कप्तान के रूप में उन्होंने पाकिस्तान को 1992 के क्रिकेट विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई. ये एक ऐसी जीत थी जो कौशल, दृढ़ता, नेतृत्व और खेल भावना पर आधारित थी, जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया."

पत्र के अनुसार, "हममें से कई लोगों ने उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, उनके साथ मैदान साझा किया या उनकी सर्वांगीण प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी भावना को अपना आदर्श मानकर बड़े हुए. वो खेल जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों और कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों, प्रशंसकों और प्रशासकों से समान रूप से सम्मान अर्जित किया है. क्रिकेट से इतर इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतीपूर्ण दौर में अपने देश का नेतृत्व किया. उन्हें अपने देश के सर्वोच्च पद पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है."

