FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

RRB Group D Answer Key 2026: आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की जारी, 23 फरवरी तक खुली रहेगी ऑब्जेक्शन विंडो

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

900 दिन, एक छोटी सी काल कोठरी... जेल में कैसे दिन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान!

ZIM vs IRE: अगर बारिश से रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच, तो बाहर हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया? जानें क्या है पूरा समीकरण

ZIM vs IRE: अगर बारिश से रद्द हुआ जिम्बाब्वे-आयरलैंड मैच, तो बाहर हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया? जानें क्या है पूरा समीकरण

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

इमरान खान के समर्थन में उतरे भारतीय दिग्गज, गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से की अपील

Legends Cricketers Supports Imran Khan: सुनील गावस्कर और कपिल देव पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में उतरे हैं. कपिल-गावस्कर समेत दुनियाभर के 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से इमरान को लेकर एक अपील की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 17, 2026, 03:45 PM IST

इमरान खान के समर्थन में उतरे भारतीय दिग्गज, गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से की अपील

Legends Cricketers Supports Imran Khan

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

जहां एक तरफ भारत और पाकिस्तान के रिश्ते खराब चल रहे है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व भारतीय दिग्गज पाकिस्तानी खिलाड़ी के सपोर्ट में आए हैं. इतना ही नहीं भारत और पाकिस्तानी मैच में नो हैंडशेक कंट्रोवर्सी भी चली, जो एशिया कप 2025 से लेकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक नजर आई, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने पाक क्रिकेटर्स से हाथ नहीं मिलाया था. लेकिन अब पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान के सपोर्ट में उतरे हैं. कपिल-गावस्कर समेत दुनियाभर के 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से इमरान को लेकर एक अपील की है. आइए जानते कि पूर्व दिग्गजों ने क्या अपील की है. 

रिपोर्ट्स के अनुसार, 1992 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण अपनी दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत दृष्टि खो दी है. लगभग 14 पूर्व कप्तानों ने "पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेट कप्तानों की अपील" शीर्षक से पाकिस्तान सरकार को एक पत्र लिखकर इमरान के साथ उचित व्यवहार करने की मांग की.

पूर्व कप्तानों ने पत्र लिखा, "हम अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान के साथ कथित व्यवहार और कारावास की स्थितियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर हाल की रिपोर्टों, विशेष रूप से हिरासत में रहने के दौरान उनकी दृष्टि में खतरनाक गिरावट और पिछले ढाई सालों में उनकी कैद की स्थितियों ने हमें गहरी चिंता में डाल दिया है."

पत्र के अनुसार, "हम क्रिकेटर निष्पक्ष खेल, सम्मान और आदर के मूल्यों को समझते हैं, जो किसी तरह की सीमा से परे हैं. हम मानते हैं कि इमरान खान जैसे व्यक्ति के साथ एक पूर्व राष्ट्रीय नेता और एक वैश्विक खेल आइकन के तौर पर गरिमा और मानवीय सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए." इस पत्र पर माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट ने भी हस्ताक्षर किए हैं.

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी. पत्र में पूर्व कप्तानों ने 73 वर्षीय इमरान के लिए उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, पारदर्शी कानूनी प्रक्रियाओं और सम्मानजनक व्यवहार की मांग की है.

पत्र में कहा गया, "हम पाकिस्तान सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि वो ये सुनिश्चित करे कि इमरान खान को उनकी कथित स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के लिए उनकी पसंद के योग्य विशेषज्ञों से तत्काल, पर्याप्त और निरंतर चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाए. क्रिकेट हमेशा से ही देशों के बीच एक सेतु का काम करता रहा है. मैदान पर हमारा साझा इतिहास हमें याद दिलाता है कि मैच समाप्त होने के साथ ही प्रतिद्वंद्विता समाप्त हो जाती है और सम्मान कायम रहता है. इमरान खान ने अपने पूरे करियर में इसी भावना को मूर्त रूप दिया."

इन पूर्व कप्तानों ने कहा, "ये अपील खेल भावना और मानवता की भावना से प्रेरित होकर की जा रही है और इसका कानूनी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा. इमरान खान के खेल में योगदान की हर जगह प्रशंसा की जाती है. एक कप्तान के रूप में उन्होंने पाकिस्तान को 1992 के क्रिकेट विश्व कप में ऐतिहासिक जीत दिलाई. ये एक ऐसी जीत थी जो कौशल, दृढ़ता, नेतृत्व और खेल भावना पर आधारित थी, जिसने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया."

पत्र के अनुसार, "हममें से कई लोगों ने उनके खिलाफ प्रतिस्पर्धा की, उनके साथ मैदान साझा किया या उनकी सर्वांगीण प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी भावना को अपना आदर्श मानकर बड़े हुए. वो खेल जगत के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों और कप्तानों में से एक हैं, जिन्होंने खिलाड़ियों, प्रशंसकों और प्रशासकों से समान रूप से सम्मान अर्जित किया है. क्रिकेट से इतर इमरान खान ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुनौतीपूर्ण दौर में अपने देश का नेतृत्व किया. उन्हें अपने देश के सर्वोच्च पद पर लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित होने का गौरव प्राप्त है."

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 10 गेंदबाज, लिस्ट में इस गेंदबाज ने किए 700 शिकार
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
राजनीति के बाद नीतीश कुमार के मंत्री की क्लासरूम में एंट्री, जानें किस कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर बने अशोक चौधरी और कितनी होगी सैलरी
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
एक्ट्रेस श्रीलीला ने किस मेडिकल कॉलेज से किया है MBBS? जानें यहां कैसे मिलता है एडमिशन और कितनी है फीस
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
पवन चक्कियों की भूमि के रूप में किस देश को जाना जाता है? जानें इसे क्यों मिली यह खास पहचान
Surya Chandra Yuti: शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर 
शनि पर सूर्य-चंद्रमा की युति से 4 राशियों की खुलेगी लॉटरी, पैसा से लेकर नई नौकरी के मिलेंगे ऑफर
MORE
Advertisement
धर्म
Surya Nakshatra Parivartan: सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
सूर्य ग्रहण के बाद बढ़ सकती हैं इन राशियों के लोगों की मुश्किलें, छोटी सी गलती करा सकती है बड़ा नुकसान
Surya Grahan 2026: सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
सूर्य ग्रहण के दिन जरूर करें इन 5 चीजों का दान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव की कृपा से बदल जाएगा जीवन
Holashtak 2026: होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
होली के इतने दिन पहले से शुरू होंगे होलाष्टक, 8 दिनों तक नहीं कर सकेंगे कोई शुभ काम, जानें क्या हैं नियम
Holi 2026: अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
अगले हफ्ते से ही मथुरा वृंदावन में शुरू होगी होली, लड्डूमार से लेकर लट्ठमार होली तक का देखें पूरा शेड्यूल और तारीख
Garuda Purana: अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
अकाल मौत के बाद भटकती रहती है आत्मा, जानें कैसे और कब मिलता है नया जन्म या मोक्ष
MORE
Advertisement