ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज स्पिन गेंदबाज स्टुअर्ट मैकगिल को एक कोकीन मामले में दोषी पाया गया है. मगर एक केस में उनको क्लीन चिट दे दी गई है. स्टुअर्ट मैकगिल को कभी शेन वार्न का सबसे बड़ा मुकाबला था. उनको वार्न की वजह से ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला. लेकिन 44 टेस्ट मैच में ही स्टुअर्ट मैकगिल ने 208 विकेट झटके थे. सिडनी जिला कोर्ट ने उनको अप्रैल 2021 में 1 किलो कोकीन मामले में बरी कर दिया गया है. वही ड्रग के आपूर्ति केस में स्टुअर्ट मैकगिल को दोषी पाया गया है.

🚨Former Australian spinner Stuart Macgill has been found guilty of taking part in a drug deal, but has been acquitted from the charge that he knew the scale of the deal 🚨



- His sentencing to take place in 8 weeks pic.twitter.com/RUu2Wqpq0F