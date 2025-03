चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को भारत के हाथों हार झेलनी पड़ी. वही इस हार के साथ टीम खिताब के रेस से बाहर हो गई. जिसके ठीक एक दिन के बाद ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी.

इन सबके बीच सोशल मीडिया पर एक वीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ से बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. वीडियो में दोनों क्रिकेटर के एक्सप्रेशन देखकर ऐसा लग रहा है कि वो काफी मायूस हैं. आइए जानें कोहली ने क्या दिया रिएक्शन?

विराट कोहली ने क्या कहां

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दोनों के लिप्सिंग पर ध्यान देने पर साफ पता चल रहा है कि आखिर क्या बातचीत चल रही है. विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ से पूछा कि क्या आखिरी मैच में है.

Kohli asked Smith - 'Last?'.

His face changed when Smith said Yes.



Thank you Smithy. Keep playing Tests for as long as you can💙pic.twitter.com/Rabk9I6adS