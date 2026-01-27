वर्ल्ड कप में पहली बार खेलेंगे टी20 रैंकिंग में दबदबा बनाने वाले जैकब डफी, जानिए कैसे हैं उनके आंकड़े

Jacob Duffy in T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज डैकब डफी को क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम ने जगह दी है. जैकब डफी टी20आई रैंकिंग में पहले पायदान पर भी थे.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज डैकब डफी को क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम ने जगह दी है. जैकब डफी टी20आई रैंकिंग में पहले पायदान पर भी थे. डफी के टी20 आंकड़े काफी शानदार है और वो इस बार आईपीएल 2026 में भी आरसीबी टीम का हिस्सा हैं. डफी अपने करियर में पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं, जिसके लिए वो काफी उत्साहित होंगे. टी20 वर्ल्ड कप से पहले डफी भारत के खिलाफ टी20 सीरीज का भी हिस्सा हैं और वो काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि डफी के आंकड़े क्या कहते हैं और उनकी कमजोरी और ताकत क्या है.

आईसीसी रैंकिंग में डफी का है दबदबा

न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज जैकब डफी अपने करियर में पहली बार आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. इस मुकाम पर आने के लिए डफी ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी है. डफी टी20 बॉलिंग रैंकिंग में नंबर-1 का पायदान भी हासिल कर चुके हैं. मौजूदा समय में डफी चौथे नंबर पर हैं. लेकिन काफ समय तक डफी नंबर-1 गेंदबाज रह चुके हैं. अब वरुण चक्रवर्ती, राशिद खान और वानिंदु हसरंगा उनसे आगे निकल गए हैं. हालांकि ये तीनों स्पिनर्स हैं और डफी टॉप-5 रैंकिंग में इकलौते तेज गेंदबाज हैं.

कैसे हैं जैकब डफी के आंकड़े?

जैकब डफी ने न्यूजीलैंड के टेस्ट, वनडे और टी20 सभी फॉर्मेट में दमदार प्रदर्शन किया है. डफी ने 8 टेस्ट पारियों में 25 विकेट अपने नाम किए हैं. इसके अलावा 19 वनडे पारियों में 35 विकेट डफी के नाम है. वहीं टी20 इंटरनेशनल की बात करें, तो डफी ने 39 पारियों में 56 विकेट अपने नाम किया है. हालांकि के ऑलओवर टी20 करियर की बात करें, तो कीवी गेंदबाज ने 155 पारियों में 183 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने 2 बार पंजा खोला और 7 बार 4 विकेट हॉल किया है. डफी एक विकेट टेकर गेंदबाज है और प्रेशर वाले मुकाबले में डफी बेहद कम इकॉनमी से ज्यादा से ज्यादा विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं.

जैकब डफी की ताकत और कमजोरी

जैकब डफी की ताकत की बात करें, तो डफी लगातार विकेट निकालना में सक्षम हैं. हालांकि डफी सिर्फ रन ही नहीं रोकते, बल्कि ब्रेकथ्रू देने में माहिर हैं. उनके आंकड़ों के हिसाब से वो हर 12-13 गेंदों में विकेट निकाल सकते हैं. डफी की लाइन-लेंथ काफी शानदार है, जिससे उन्हें विकेट मिलते हैं और उनमें खास बात ये है कि वो बल्लेबाज को इतना मजबूर कर देते हैं कि वो खुद गलती करते आउट हो जाता है. नई गेंद से डफी एक अलग ही गेंदबाज बन जाते हैं, क्योंकि वो नई गेंद से स्विंग और सीम मूवमेंट निकालने में माहिर हैं. वहीं उनकी कमजोरी की बात करें, तो डफी की सबसे बड़ी कमजोरी है डेथ ओवर्स. वहीं स्पिन फ्रेंडली पिचों पर डफी असरदार साबित नहीं होते हैं और वो हिटर बल्लेबाज के खिलाफ कंट्रोल खो देते हैं. वहीं उनके पास ज्यादा पेस भी नहीं है. वहीं करोड़ों फैंस, आईसीसी इवेंट का दबाव उनकी कमजोरियों में शामिल हैं. भारत के खिलाफ डफी ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती 3 मैचों में सिर्फ 10 ओवर्स किए हैं. इस दौरान डफी ने 3 विकेट अपने नाम किया है और उनकी इकॉनमी भी कुछ खास नहीं है. ऐसे में वो भारतीय सरजमीं पर बेअसर नजर आए हैं.

टी20 वर्ल्डकप 2026 में न्यूजीलैंड का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

न्यूजीलैंड बनाम अफगानिस्तान, पहला मैच- 8 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम यूएई, दूसरा मैच- 10 फरवरी (चेन्नई)

न्यूजीलैंड बनाम साउथ अफ्रीका, तीसरा मैच- 14 फरवरी (अहमदाबाद)

न्यूजीलैंड बनाम कनाडा, चौथा मैच- 17 फरवरी (अहमदाबाद)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए न्यूजीलैंड टीम

मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जेम्स नीशाम, ईश सोढ़ी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी और काइल जैमीसन.

