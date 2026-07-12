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'केस वापस लेने के लिए पैसे मांगे गए...' शशांक सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को किया खारिज, क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

Shashank Singh Controversy: शशांक सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने सभी आरोपों का खारिज कर दिया है. उनका मानना है कि उनपर जो भी आरोप लगे थे वो सिर्फ पैसों के लिए लगे थे.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Jul 12, 2026, 10:44 PM IST

'केस वापस लेने के लिए पैसे मांगे गए...' शशांक सिंह ने खुद पर लगे सभी आरोपों को किया खारिज, क्रिकेटर ने दिया बड़ा बयान

Shashank Singh Controversy (Photo IANS)

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आईपीएल फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स के स्टार बल्लेबाज शशांक सिंह पिछले कुछ दिनों से एक विवाद में घिरे हुए हैं.  भोपाल स्थित उनके घर के रसोइए ने शशांक, उनके पिता शैलेश सिंह और ड्राइवर पर गंभीर आरोप लगाए थे. रसोइए ने 30 जून 2026 को स्थानीय थाने में जाकर तीनों के खिलाफ मारपीट, गाली-गलौज करने और बंधक बनाने का आरोप लगाया था. लेकिन अब क्रिकेटर ने एक बड़ा खुलासा किया है और उन्होंने सभी आरोपों का खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

शशांक ने आरोपों को किया खारिज
 
शशांक सिंह ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "वो आदतन अपराधी था. उसके खिलाफ पहले ही 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी थी. 2018 से उसके खिलाफ केस दर्ज हो रहे थे. उसके खिलाफ सेक्शन 307 के तहत हत्या की कोशिश का केस भी दर्ज था. ये सब मेरे लिए चौंकाने वाला था. हम इसलिए भी हैरान थे, क्योंकि जब वो हमारे घर से निकला था, तो वो ठीक था. बाहर क्या हुआ? किस वजह से हाथापाई हुई? ये हमें नहीं पता." 

शशांक ने कहा, "हमारे खिलाफ उसने इसलिए केस दर्ज करवाई थी कि हमें डरा-धमकाकर पैसे ले सके, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ. मुझे अनजान नंबरों से कॉल आ रहे थे. एक कॉलर ने मुझसे 5 लाख मांगे. कॉलर ने कहा था कि अगर मैं ये रकम दे दूंगा, तो केस वापस ले लिया जाएगा. दूसरे कॉलर ने केस वापस लेने के लिए 7.5 लाख मांगे और केस हटवाने की बात कही. उस समय हमें नहीं पता था कि वो रसोइया एक पेशेवर अपराधी है. धीरे-धीरे हमें पता चला कि उसके खिलाफ पहले से ही कई केस दर्ज हैं. वो मेरी प्रतिष्ठा खराब करने के इरादे से आया था."

शशांक ने की लोगों से अपील

शशांक के अनुसार, जो गलती उन्होंने की है वो गलती कोई और न करे, जिसके लिए उन्होंने लोगों से अपली भी की है. शशांक ने सोशल मीडिया पर भी एक लंबा पोस्ट लिख उसे पेशेवर अपराधी बताया है और लोगों से घरेलू कामकाज के लिए किसी भी व्यक्ति को रखने से पहले उसका बैकग्राउंड जांचने की अपील की है.

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