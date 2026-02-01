FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई, जानिए कैसे हैं उनके आकंड़े

Abdullah Ahmadzai in T20 WC 2026: अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Feb 01, 2026, 10:13 PM IST

पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे अफगानिस्तान के स्टार गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई, जानिए कैसे हैं उनके आकंड़े

Abdullah Ahmadzai in T20 WC 2026

अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई अपना पहला टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए बिल्कुल तैयार है. भारत और श्रीलंका में खेले जाने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज 6 दिन बाद यानी 7 फरवरी से होगा, जिसका फाइनल मुकाबला 8 मार्च को खेला जाएगा. अफगानिस्तान ने इस वर्ल्ड कप के लिए युवा तेज गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई को टीम में मौका दिया है, जो अपना पहला आईसीसी इवेंट खेलने के लिए बेताब है. हालांकि उन्होंने अफगान के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू कर लिया है और उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन में भी जगह बना पाएंगे. लेकिन इससे पहले जानते हैं कि अब्दुल्लाह के आंकड़े क्या कहते हैं और उनका अब तक का करियर कैसा रहा है?

कब क्या था अब्दुल्लाह ने टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू?

अफगानिस्तान के लेफ्ट हैंड के तेज गेंदबाज अब्दुल्लाह अहमदजाई ने पिछले साल यानी 5 सितंबर 2025 को टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था. उन्होंने अपने करियर का पहला मैच यूएई के खिलाफ खेला था. अब्दुल्लाह ने सिर्फ 23 साल की उम्र में नेशनल टीम में जगह बना ली है और अपने दमदार प्रदर्शन से टीम में लगातार जगह बनाए हुए हैं. उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ 22 जनवरी 2026 को अपना टी20 इंटरनेशन मैच खेला था. 

कैसा है अब्दुल्लाह का टी20 रिकॉर्ड?

अब्दुल्लाह अहमदजाई ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें उन्होंने 13 विकेट अपने नाम किया है. वहीं उनका बेस्ट 4 ओवरों में 3 विकेट रहा है. हालांकि उनकी इकॉनमी 10 से भी कम है. अब्दुल्लाह ने अपने टी20 करियर की शुरुआत काफी तगड़ी की है और उम्मीद है कि वो वर्ल्ड कप में भी दमदार प्रदर्शन करेंगे और टीम को जीत दिलाने में अहम योगदान देंगे. वहीं उनके टी20 करियर की बात करें, तो अब्दुल्लाह ने 20 टी20 पारियों में 28 विकेट चटकाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक बार 4 विकेट हॉल भी किया है. अफगानिस्तान के पेस डिपार्टमेंट में अब्दुल्लाह सटीक फिट बैठते हैं और वो आने वाले समय में दिग्गज गेंदबाज बन सकते हैं. अब्दुल्लाह ने अपने पूरे क्रिकेट करियर में 41 पारियों में 56 विकेट चटकाए हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 7 रन देकर 4 विकेट है. उनका टी20 क्रिकेट में 7.99 का इकॉनमी रहा है, जो काफी अच्छा है. 

क्या है अब्दुल्लाह की ताकत और कमजोरी?

अब्दुल्लाह अहमदजाई की ताकत की बात करें, तो अब्दुल्लाह तेज-तर्रार और सटीक लाइन-लेंथ वाले गेंदबाज हैं. उनकी खास बात ये है कि वो लाइन और लेंथ बदलते हैं, जिससे उनकी विकेट लेने की क्षमता बढ़ती है. भले ही उनका क्रिकेट करियर अब तक छोटा रहा है, लेकिन वो दबाव वाली स्थिति में रन रोकने और विकेट लेने की काबिलियत रखते हैं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है. भारत और श्रीलंका की सरजमीं पर उनकी काफी मदद मिलेगी और वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं. 

वहीं अब्दुल्लाह अहमदजाई की कमजोरी की बात करें, तो अब्दुल्लाह की इकॉनमी में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी रही है. इसके अलावा उन्हें पर वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट का भी प्रेशर रहेगा, जहां वो दबाव में खेलेंगे. इस वर्ल्ड कम में उन्हें अनुभवी की कमी खलेगी, लेकिन साथी गेंदबाजों का साथ भी मिलेगा, जिससे वो दबाव कम कर सकते हैं. अगर वो ऐसा करने में कामयाब होते हैं, तो अब्दुल्लाह अपनी कमजोरी को दूर कर सकते हैं. 

अफगानिस्तान का टी20 वर्ल्ड कप शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • अफगानिस्तान बनाम न्यूजीलैंड- 8 फरवरी, चेन्नई
  • अफगानिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका- 11 फरवरी, अहमदाबाद
  • अफगानिस्तान बनाम यूएई- 16 फरवरी, दिल्ली
  • अफगानिस्तान बनाम कनाडा- 19 फरवरी, चेन्नई

वर्ल्ड कप के लिए अफगानिस्तान की टीम 

राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, अब्दुल्लाह अहमदजाई, सेदिकुल्लाह अटल, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज, नवीन उल हक, मोहम्मद इशाक, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद नबी, गुलबदीन नायब, अजमतुल्लाह उमरजई, मुजीब उर रहमान, दरविश रसूली और इब्राहिम जादरान. रिजर्व- एएम ग़ज़नफ़र, इजाज अहमदजई और जिया उर रहमान शरीफी.

