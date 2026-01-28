टी20 वर्ल्ड कप 2026 में गेंद और बैट दोनों से मैच का रुख बदल सकते हैं फहीम अशरफ, जानिए कैसे हैं पाकिस्तानी ऑलराउंडर के आंकड़े

FacebookTwitterYoutubeInstagram
क्रिकेट

Faheem Ashraf Records: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम तेज गेंदबाज ऑलराउंडर फहीम अशरफ हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा अनुभव है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 28, 2026, 11:55 PM IST

Faheem Ashraf

पाकिस्तान क्रिकेट टीम में ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जो पहली बार टी20 वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं. लेकिन उसमें सबसे बड़ा नाम तेज गेंदबाज ऑलराउंडर फहीम अशरफ हैं, क्योंकि उनके पास काफी ज्यादा अनुभव है और उन्होंने साल 2017 में टी20 इंटरनेशनल डेब्यू किया था. उसके बाद पाकिस्तान ने 2021, 2022 और 2024 टी20 वर्ल्ड कप खेला. लेकिन उन्हें टीम में जगह नहीं मिला. ऐसे में अब फहीम अपने करियर में पहली बार वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हैं. फहीम अपनी घातक गेंद और बल्ले से दमदार प्रदर्शन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि फहीम के आंकड़े क्या कहते हैं?

पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में रचा था इतिहास

तेज ऑलराउंडर फहीम अशरफ ने साल 2017 में टी20 इंटरनेशनल में डेब्यू किया था. उन्होंने अपना पहला मुकाबला लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला था. हालांकि डेब्यू के कुछ समय बाद फहीम अशरफ ने टी20 इंटरनेशनल में विकटों की हैट्रिक ली थी. पाकिस्तान के लिए टी20 इंटरनेशनल में हैट्रिक लेने वाले फहीम अशरफ पहले पाकिस्तानी गेंदबाज बन गए थे. अपनी गेंद के साथ साथ वो अपने बल्ले से भी ताबड़तोड़ बैटिंग करते हैं. 

कैसा है फहीम अशरफ का टी20 रिकॉर्ड?

पाकिस्तान के लिए फहीम अशरफ ने टी20 इंटरनेशनल में अब तक 78 मैच खेले हैं, जिसमें 72 पारियों में 61 विकेट अपने नाम किए हैं. वहीं 55 पारियों में 544 रन भी बनाए हैं. फहीम का बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 135 से अधिक का है. वहीं उनके टी20 करियर की बात करें, तो फहीम ने 180 पारियों में 2264 रन बनाए हैं. इसके अलावा फहीम ने 259 विकेट भी चटकाए हैं. हालांकि फहीम विकेट लेने में माहिर गेंदबाज हैं. 

क्या है फहीम की कमजोरी और ताकत?

फहीम अशरफ पावरप्ले में नई गेंद से काफी घातक गेंदबाजी करते हैं, जो उनकी बॉलिंग में काफी तगड़ी ताकत है. इसके अलावा फहीम मिडिल ऑर्डर नें कंट्रोल्ड गेंदबाजी करते हैं और हार्ड लेंथ, स्लोअर बॉल, कटर बॉल और बैक ऑफ लेंथ वैरिएशन से गेंदबाजी करते हैं. वो बीच के ओवरों में काफी किफायती गेंदबाजी करते हैं. हालांकि प्रेशर मुकाबले में फहीम तगड़ी गेंदबाजी करते हैं. वहीं उनकी बल्लेबाजी की बात करें, तो फहीम निचले क्रम पर उतरकर तेजी से रन बना सकते हैं और बड़े शॉर्ट भी खेल सकते हैं, जिससे टीम एक अच्छे टोटल तक आसानी से पहुंच सकती है. हालांकि उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट काफी ज्यादा अनुभव है, जो उनकी ताकत में आता है और वर्ल्ड कप जैसे प्लेटफॉर्म पर अनुभव से आगे क्या ही होगा. 

वहीं उनकी कमजोरी की बात करें, तो फहीम अशरफ के रिकॉर्ड्स को देखते हुए बड़े मैच में विनिंग परफॉर्मेंस हैं, जो उनसे बहुत ही कम देखने को मिली है. भले ही वो तेजी से 20-25 रन बना सकते हैं, लेकिन टीम की जरूरत के हिसाब से वो रन नहीं बना पाते हैं. अपनी तेज पारी को वो बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे हैं. टीम के पास शादाब खान, इफ्तिखार खान और मोहम्मद नवाज जैसे ऑलराउंडर है, तो ऐसे में उनका प्लेइंग इलेवन में बन पाना काफी मुश्किल लग रहा है. क्योंकि फहीम नई गेंद और मिडिल ऑर्डर में अच्छी गेंदबाजी हैं, तो वो डेथ ओवर्स में काफी रन लुटा देते हैं, जो उनके लिए सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक है. क्योंकि किसी भी गेंदबाज के लिए डेथ ओवर्स में गेंदबाजी करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है. 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान का शेड्यूल (ग्रुप स्टेज)

  • पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड- 7 फरवरी, कोलंबो
  • पाकिस्तान बनाम यूएसए- 10 फरवरी, कोलंबो
  • पाकिस्तान बनाम भारत- 15 फरवरी, कोलंबो
  • पाकिस्तान बनाम नामीबिया- 18 फरवरी, कोलंबो

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए पाकिस्तान टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा मोहम्मद नफे (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सईम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक.

