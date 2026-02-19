सुपर-8 से पहले श्रीलंका-जिम्बाब्वे में टॉप पर पहुंचने की जंग, ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

टी20 विश्व कप 2026 में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच एक अहम मुकाबला होगा. दोनों टीमें सुपर-8 में पहुंच चुकी हैं, लेकिन इस मैच में ग्रुप बी में शीर्ष स्थान हासिल करने की कड़ी टक्कर होगी.

टी20 विश्व कप 2026 में गुरुवार को श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच ग्रुप बी का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा. यह मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में होगा. दोनों टीमें पहले ही सुपर-8 के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं, लेकिन इस मुकाबले की अहमियत कम नहीं है. इस मैच का नतीजा तय करेगा कि ग्रुप बी में शीर्ष स्थान किसके नाम रहेगा. ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों को एक रोमांचक और कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

श्रीलंका की टीम इस समय शानदार फॉर्म में है और अंक तालिका में पहले स्थान पर बनी हुई है.

श्रीलंका की नजर ग्रुप में अपनी बादशाहत कायम रखने पर होगी

श्रीलंका ने अब तक अपने सभी तीन मुकाबले जीते हैं और पूरे 6 अंक हासिल किए हैं. श्रीलंका ने आयरलैंड, ओमान और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीमों को हराकर अपनी ताकत दिखाई है. अब टीम की नजर जिम्बाब्वे को हराकर ग्रुप में अपनी बादशाहत कायम रखने पर होगी. वहीं, जिम्बाब्वे की टीम ने भी इस टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है. कप्तान सिकंदर रजा की अगुवाई में टीम ने दो मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया. इस कारण टीम के पास फिलहाल 5 अंक हैं और वह दूसरे स्थान पर है. अगर जिम्बाब्वे इस मैच में जीत हासिल करती है, तो वह 7 अंकों के साथ ग्रुप में शीर्ष पर पहुंच सकती है.

यह भी पढ़ें: 67 साल के इतिहास में पहली बार Ranji Trophy के फाइनल में पहुंचा जम्मू-कश्मीर, BCCI अध्यक्ष मिथुन मन्हास ने दिया बयान

ऐसा है हेड टू हेड रिकॉर्ड

दोनों टीमों के बीच टी20 क्रिकेट में अब तक कुल 11 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें श्रीलंका ने 8 मैच जीते हैं, जबकि जिम्बाब्वे को 3 मुकाबलों में सफलता मिली है. यह रिकॉर्ड श्रीलंका को मनोवैज्ञानिक बढ़त देता है, लेकिन मौजूदा फॉर्म में जिम्बाब्वे भी किसी से कम नहीं है. खिलाड़ियों की बात करें तो जिम्बाब्वे के ब्रायन बेनेट बल्ले से अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि ब्लेसिंग मुजरबानी गेंदबाजी में प्रभावी रहे हैं. दूसरी ओर, श्रीलंका को पथुम निसांका और कुसाल मेंडिस से एक बार फिर बड़ी पारियों की उम्मीद होगी.अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत दर्ज कर ग्रुप बी की नंबर एक टीम बनती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.