Sri Lanka vs Oman Highlights: श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत, ओमान को 105 रनों से हराया

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 16वां मुकाबला श्रीलंका और ओमान के बीच पल्लेकेले स्टेडियम में खेला गया था. इस मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हउए 225 रन बनाए, लेकिन ओमान की 120 रन ही बना सकी और 105 रनों से मुकाबला गंवा दिया. श्रीलंका ने ओमान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज करने का रिकॉर्ड बना लिया है. इतना ही नहीं इस मैच में श्रीलंका के तीन बल्लेबाजों ने अर्धशतक भी ठोके. श्रीलंका ने अपने शुरूआती दोनों मुकाबले जीत लिए हैं और सुपर-8 में क्वालिफाई करने से बस एक जीत दूर है.
ओमान के सामने था 226 रनों का लक्ष्य
ओमान को श्रीलंका ने 226 रनों का टारगेट दिया था, जिसकी पीछा करते हुए ओमान की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 120 रन ही बना सकी. टीम के लिए मोहम्मद नदीम ने 56 गेंदों में 53 रनों की नाबाद पारी खेली. हालांकि उन्होंने 52 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे धीमा अर्धशतक बन गया है. इससे पहले पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने 2024 वर्ल्ड कप में कनाडा के खिलाफ 52 गेंदों में फिफ्टी ठोकी थी.
T20 विश्व कप में सबसे धीमा अर्धशतक
श्रीलंका ने दर्ज की टी20 वर्ल्ड कप इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जीत
श्रीलंका ने ओमान 105 रनों से हराया है और अपने टी20 वर्ल्ड कप इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज की है. श्रीलंका ने इससे पहले केन्या के खिलाफ 207 में 172 रनों की जीत दर्ज की थी और अब ओमान के खिलाफ दूसरी सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली है.
T20I में श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा जीत का अंतर (रनों के हिसाब से)
ऐसी रही श्रीलंका की पारी
श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे. टीम के लिए कुसल मेंडिस ने 61 रनों की सबसे बड़ी पारी खेली. मेंडिस ने 45 गेंदों में 61, पवन रथनायके ने 28 गेंदों में 60 और दासुन शनाका ने 20 गेंदों में 50 रनों की विस्फोटक पारियां खेली हैं. इसके अलावा कामिंदू मेंडिस नाबाद 19, वेल्लालागे नाबाद 6 रन बना सके.
दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन
श्रीलंका- पथुम निसांका, कामिल मिशारा, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), पवन रत्नायके, कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), दुशान हेमंथा, डुनिथ वेललेज, दुष्मंथा चमीरा, महेश थीक्षणा और मथीशा पथिराना.
ओमान- आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्ज़ा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, जितेन रामानंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफियान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल और जय ओडेड्रा.
