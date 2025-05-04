FacebookTwitterYoutubeInstagram
ऊर्जा क्षेत्र में बिहार की बड़ी उपलब्धि, दोनों बिजली वितरण कंपनियों को मिला राष्ट्रीय स्तर पर 'ए' ग्रेड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला होस्ट करेगा कोलंबो का SSC ग्रांउड, जानिए क्या है स्टेडियम का रिकॉर्ड

भारत की मिट्टी से पोषक तत्व गायब, रिपोर्ट में हुआ चौंकाने वाला खुलासा, गिरती गुणवत्ता से बच्चों की थाली पर असर

इन तारीखों पर जन्मे लोगों की जुबां पर हर वक्त होता हैं सरस्वती का वास, इनकी दुआ और बद्दुआ तुरंत लगती है

ODI में सबसे तेज अर्धशतक जड़ने वाले 10 दिग्गज बल्लेबाज, लिस्ट में देखें कितने भारतीयों का नाम

दिल्ली सरकार इन परिवारों को देगी फ्री सिलेंडर, CM रेखा गुप्ता ने दी मंजूर, यहां जानें पूरी डिटेल

क्रिकेट

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मुकाबला होस्ट करेगा कोलंबो का SSC ग्रांउड, जानिए क्या है स्टेडियम का रिकॉर्ड

Colombo SSC Ground: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से होगी. ये मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 24, 2026, 12:06 AM IST

Colombo SSC Ground

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 7 फरवरी को पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबले से होगी. ये मुकाबला श्रीलंका के कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर खेला जाएगा. ये आईसीसी इवेंट भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच होस्ट करने वाले एसएससी ग्राउंड, श्रीलंका का ऐतिहासिक स्टेडियम में है, जहां कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हैं. लेकिन वर्ल्ड कप 2026 से पहले हम आपको बताएंगे कि इस मैदान के आंकड़े कैसे हैं और अब तक यहां कितने टी20 मुकाबले खेले गए हैं. 

टी20 वर्ल्ड कप में इस ग्राउंड पर कितने मैच खेले जाएंगे? 

श्रीलंका के कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच 7 फरवरी को खेला जाएगा. इसके अलावा जिम्म्बावे, ओमान, पाकिस्तान, यूएई, आयरलैंड और नामीबिया की टीमें इस मैदान पर खेलेंगी. हालांकि 5 मुकाबलों के लिए स्टेडियम ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और मैदान पर मुकाबले देखने के लिए काफी दर्शक भी आ सकते हैं. 

  • पाकिस्तान vs नीदरलैंड्स, 7 फरवरी
  • जिम्बाब्वे vs ओमान, 9 फरवरी
  • पाकिस्कान vs यूएसए, 10 फरवरी
  • आयरलैंड vs ओमान, 14 फरवरी
  • पाकिस्तान vs नामीबिया, 18 फरवरी

ग्राउंड के कैसे हैं टी20 आंकड़े?

श्रीलंका के कोलंबो के एसएससी ग्राउंड पर अब तक दो ही इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले खेले गए हैं. पहला मैच अफगानिस्तान और कनाडा के बीच खेला गया था, जो 2010 में हुआ था. उसके बाद आयरलैंड और कनाडा के बीच 2010 को ही खेला गया था. उसके बाद से इस मैदान ने कोई भी टी20 इंटरनेशनल मैच होस्ट नहीं किया है. हालांकि टी20 क्रिकेट में अब तक इस मैदान कुल 9 मुकाबले हुए हैं. इसमें 3 पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं और 5 बार रनों का पीछा करने वाली टीम ने बाजी मारी है.  एसएससी ग्राउंड ने टी20 फॉर्मेट में ज्यादा मैच होस्ट नहीं किए हैं. 

  • जीते गए मैच (पहले बल्लेबाजी)- 3
  • जीते गए मैच (पहले गेंदबाजी)- 5
  • पहली पारी का औसत स्कोर- 118
  • दूसरी पारी का औसत स्कोर- 106
  • उच्चतम कुल रिकॉर्ड- 176/3 (कनाडा बनाम आयरलैंड)
  • सबसे कम कुल रिकॉर्ड- 140/6 (अफगानिस्तान बनाम कनाडा)

मैदान से कितने फैंस देख सकते हैं मैच?

एसएससी ग्राउंड पर केवल 30,000 दर्शक मैदान से लाइव मैच का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन इससे पहले इस मैदान पर केवल 10,000 दर्शकों की जगह थी. हालांकि इस मैदान को मैटलैंड प्लेस नाम से भी जाना जाता है. इस ग्राउंड पर टेनिस कोर्ट्स और साउथ एंड समेत दो एंड मौजूद हैं. लेकिन एसएससी ग्राउंड दुनिया का सबसे छोटा क्रिकेट मैदान में से एक है. एक यही कारण है कि इसमें ज्यादा मैच नहीं है और पाकिस्तान को हटाकर कोई भी बड़ी टीम का मुकाबला भी नहीं हैं. 

इस मैदान पर खेले गए हैं वनडे वर्ल्ड कप के मैच?

श्रीलंका के इस मैदान पर कई वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं. सिंहली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड (SSC) को साल 1952 में स्थापित गया था. लेकिन क्लब की शुरुआती 1899 में ही हो गई थी. उसके बाद मैदान पर पहला पवेलियन 1956 में बना था. हालांकि इस मैदान पर पहला क्रिकेट मुकाबला 1974 में खेला गया था. वहीं पहला टेस्ट मुकाबला साल 1984 में खेला गया था. इसके अलावा वनडे क्रिकेट का पहला मैच 1982 में खेला गया था. साल 1996 में वनडे वर्ल्ड कप के कुछ मुकाबले भी खेले गए हैं. 

