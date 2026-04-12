FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

5Min 40 Sec के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

5Min 40 Sec के गाने ने जब आशा भोसले की फुला दी थी सांस, मोहम्मद रफी के साथ लगाई थी 500 रुपये की शर्त

एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

एक ही उम्मीदवार ने बीजेपी, कांग्रेस और आप से भरा पर्चा? गुजरात में चुनाव बना ‘पॉलिटिकल थ्रिलर’

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग

कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस

न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs RR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 12, 2026, 04:21 PM IST

SRH vs RR Pitch Report: बल्लेबाज का होगा दबदबा या गेंदबाज काटेंगे गदर? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs RR Pitch Report

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 का 21वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों काफी विस्फोटक बल्लेबाज मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये एक काफी हाई स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है. अभिषेक से लेकर वैभव तक सभी अपनी तगड़ी फॉर्म हैं. लेकिन इस मैच में पिच सबसे बड़ा किरदार निभाएगी. आइए जानते हैं कि हैदराबाद की पिच कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलता है. 

हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर बल्लेबाज के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां पर बल्लेबाज खूब चौके-छक्के लगाते हुए नजर आते हैं, जिससे काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. इस ग्राउंड पर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बना है. हालांकि इस मैदान पर पिछले 5 टी20 मैच में तीन बार टारगेट डिफेंड करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकते हैं. 

SRH vs RR हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 12 बार हैदराबाद ने जीत हासिल की है, जबकि राजस्थान ने 9 मैच अपने नाम किए हैं. हालांकि हैदराबाद का पलड़ा राजस्थान पर भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार आरआर के खिलाफ एसआरएच की जीत इतनी आसान नहीं रहेगी. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

हैदराबाद- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग
IPL में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले 10 बल्लेबाज, लिस्ट में संजू सैमसन ने लगाई लंबी छलांग
कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस
कितनी दौलत और कितने बिजनेस अपने पीछे छोड़ गईं आशा भोसले? दुबई से लेकर ब्रिटेन तक फैला है सुरों की मल्लिका का होटल बिजनेस
न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस
न रीमेक न रीमिक्स! 48 Yr पुराना Asha Bhosle का वो गाना, जिसके 4Min 5Sec में हेलेन ने लूटी महफिल; आज भी मुरीद हैं फैंस
क्या थी आशा भोसले की वो आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी? सुनकर कलेजा फट जाएगा
क्या थी आशा भोसले की वो आखिरी ख्वाहिश जो रह गई अधूरी? सुनकर कलेजा फट जाएगा
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
Asha Bhosle: जब जिंदगी से हार मानकर मौत को गले लगाना चाहती थीं आशा भोसले, लता दीदी से भी सालों रही बोलचाल बंद
MORE
Advertisement
धर्म
Budh Gochar: अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर 
अगले 20 दिन तक बुध देगा करियर-रिश्ते में तनाव और धन हानि, इन 7 राशियों के लिए शुरू हुआ मुश्किल दौर
Numerology: अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अपनी बर्थडेट से जानिए क्या पहनने से चमकेगी किस्मत, पैसा-मनचाही नौकरी जो भी चाहेंगे पाएंगे
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
अक्षय तृतीया पर अबूझ मुहूर्त क्यों रहता है? जानिए पंचांग देखे बिना इस दिन शुभ कार्य करने का रहस्य क्या है?
Horoscope 9 April 2026: कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
कैसा रहेगा आपके लिए आज शनिवार का दिन? यहां पढ़ें सभी 12 राशियों का राशिफल
Shukra Gochar: इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
इन 5 राशियों की सारी परेशानियां होने जा रहीं खत्म, पैसे और विलासिता का कॉम्बो पैक ले कर आ रहा शुक्र का गोचर
MORE
Advertisement