SRH vs RR Eliminator Pitch Report: गेंदबाजों का होगा दबदबा या बल्लेबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसी है मुल्लांपुर की पिच

SRH vs RR Eliminator Pitch Report: आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार 27 मई को न्यू चंढीगड़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच बुधवार 27 मई को न्यू चंढीगड़ के मुल्लांपुर स्टेडियम में खेला जाएगा. पॉइंट्स टेबल में एसआरएच ने 18 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर खत्म किया, जबकि राजस्थान ने 16 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रही है. ऐसे में दोनों ही टीमें फाइनल में जगह बनाने के लिए एक दूसरे को कड़ी टक्कर देनी वाली है. एलिमिनेटर मैच जीतने वाली टीम क्वालिफायर 2 में क्वालिफायर 1 हारने वाली टीम से भिडे़गी. क्वालिफायर 2 जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंचेगी. ऐसे में एसआरएच और आरआर को फाइनल में पहुंचने के लिए लगातार दो मैच हर हाल में जीतने होंगे. ऐसे में पहले टीम को एलिमिनेटर में तगड़ा प्रदर्शन करना है. आइए जानते हैं कि एलिमिनेटर में मुल्लांपुर की पिच कैसी है और यहां गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलता है.

मुल्लांपुर की पिच रिपोर्ट

न्यू चंडीगढ़ के मुल्लांपुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. तेज गेंदबाज इस पिच पर घातक साबित हो सकते हैं. बीच के ओवरों में स्पिनर्स का जादू भी देखने को मिल सकता है. हालांकि अगर बल्लेबाजों को रन बनाने हैं, तो उन्हें धैर्य के साथ बैटिंग करना होगा और क्रीज पर पैर जमाने होंगे. हालांकि यहां पर डिफेंड करना आसान होता है, तो कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकते हैं. पिछले तीन मैचों में दो बार टारगेट डिफेंड किए गए हैं.

SRH vs RR हेड टू हेड रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक 21 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 12 मुकाबले अपने नाम किए हैं. वहीं राजस्थान ने 9 मैचों में जीत हासिल की है. आंकड़ों के हिसाब से हैदराबाद का पलड़ा भार नजर आ रहा है. लेकिन इस बार एसआरएच के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

हैदराबाद- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

राजस्थान- रियान पराग (कप्तान), रवींद्र जडेजा, सैम करन, डोनोवन फरेरा, संदीप शर्मा, शुभम दुबे, वैभव सूर्यवंशी, लुआन-ड्रे प्रिटोरियस, शिमरॉन हेटमायर, यशस्वी जयसवाल, ध्रुव जुरेल, युद्धवीर सिंह चरक, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, रवि बिश्नोई, सुशांत मिश्रा, यश राज पुंजा, विग्नेश पुथुर, रवि सिंह, अमन राव, ब्रिजेश शर्मा, काइल जेमिसन और कुलदीप सेन.

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