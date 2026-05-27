SRH vs RR Eliminator: बाल-बाल बचा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी ने खेली 97 रनों की धुआंधार पारी

क्रिकेट
Vaibhav Suryavanshi Stats: वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी बाल-बाल बच गया
आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी बाल-बाल बच गया, जो क्रिस गेल के नाम है. आइए जानते हैं कि कौनसे रिकॉर्ड टूटे हैं और कौनसे बने हैं.
बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड
वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का रहा. वैभव 28 गेंदों में 97 रनों पर खेल रहे थे. ऐसे में फैंस सोच रहे थे कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो क्रिस गेल ने 30 गेंदों में बनाया हुआ है. लेकिन वैभव अगली ही गेंद पर आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए. हालांकि, वैभव ने 35 और 36 गेंदों में शतक बनाया हुआ है और गेल के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद हैं.
एक आईपीएल सीज़न में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन
एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के (भारतीय)
आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में एक पारी में सर्वाधिक छक्के
आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाना
एक आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक पावरप्ले (1-6 ओवर) चलता है
एक आईपीएल पारी में 1-6 ओवरों में सर्वाधिक छक्के
आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में ओवरों में 50+ स्कोर (1-6)।
आईपीएल में 20 से कम गेंदों में सर्वाधिक 50 रन
आईपीएल में पावरप्ले (1-6 ओवर) के अंदर सर्वाधिक 50+ स्कोर
आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में सबसे तेज़ 50 (गेंदों द्वारा)
एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से