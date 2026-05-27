SRH vs RR Eliminator: बाल-बाल बचा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी ने खेली 97 रनों की धुआंधार पारी

Vaibhav Suryavanshi Stats: वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी बाल-बाल बच गया

आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर में खेला जा रहा है. इस मैच में राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 243 रन बोर्ड पर लगाए हैं. टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इस पारी के साथ उन्होंने कई रिकॉर्ड बना दिए और कई रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक भी बाल-बाल बच गया, जो क्रिस गेल के नाम है. आइए जानते हैं कि कौनसे रिकॉर्ड टूटे हैं और कौनसे बने हैं.

बाल-बाल बचा गेल का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी ने हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों में 5 चौके और 12 छक्कों की मदद से 97 रनों की पारी खेली. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 334.48 का रहा. वैभव 28 गेंदों में 97 रनों पर खेल रहे थे. ऐसे में फैंस सोच रहे थे कि आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड टूट जाएगा, जो क्रिस गेल ने 30 गेंदों में बनाया हुआ है. लेकिन वैभव अगली ही गेंद पर आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए. हालांकि, वैभव ने 35 और 36 गेंदों में शतक बनाया हुआ है और गेल के बाद दूसरे और तीसरे स्थान पर मौजूद हैं.

एक आईपीएल सीज़न में किसी अनकैप्ड बल्लेबाज द्वारा सर्वाधिक रन

680 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर, 2026)*

625 - यशस्वी जयसवाल (आरआर, 2023)

616 - शॉन मार्श (पीबीकेएस, 2008)

573 - रियान पराग (आरआर, 2024)

549 - प्रभसिमरन सिंह (पीबीकेएस, 2025)

एक आईपीएल पारी में सर्वाधिक छक्के (भारतीय)

12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026

12 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, 2026 ईएलएम

11 - मुरली विजय (सीएसके) बनाम आरआर, 2010

11 - वी सूर्यवंशी (आरआर) बनाम जीटी, 2025

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में एक पारी में सर्वाधिक छक्के

11* - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026*

10 - एस गिल बनाम एमआई, अहमदाबाद, 2023

9 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026

आईपीएल की एक पारी में सबसे ज्यादा बार 10+ छक्के लगाना

4 - क्रिस गेल

4 - वैभव सूर्यवंशी*

2- अभिषेक शर्मा

2 - फिन एलन

एक आईपीएल सीज़न में सर्वाधिक पावरप्ले (1-6 ओवर) चलता है

490 - वैभव सूर्यवंशी (2026)*

467 - डेविड वार्नर (2016)

402 - ट्रैविस हेड (2024)

402 - साई सुदर्शन (2025)

382 - एडम गिलक्रिस्ट (2009)

एक आईपीएल पारी में 1-6 ओवरों में सर्वाधिक छक्के

8 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026 ईएलएम*

7 - सनथ जयसूर्या (एमआई) बनाम सीएसके, मुंबई डब्ल्यूएस, 2008

7 - जोस बटलर (आरआर) बनाम डीसी, दिल्ली, 2018 (बारिश से बाधित खेल)

7 - जॉनी बेयरस्टो (पीबीकेएस) बनाम आरसीबी, ब्रेबॉर्न, 2022

7 - अभिषेक शर्मा (एसआरएच) बनाम पीबीकेएस, मुल्लांपुर, 2026

7 - वैभव सूर्यवंशी (आरआर) बनाम एसआरएच, जयपुर, 2026

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में ओवरों में 50+ स्कोर (1-6)।

87 - सुरेश रैना बनाम पीबीकेएस, 2014

74 - एडम गिलक्रिस्ट बनाम डीडी, 2009

60 - वैभव सूर्यवंशी बनाम SRH, 2026*

आईपीएल में 20 से कम गेंदों में सर्वाधिक 50 रन

6- अभिषेक शर्मा

5 - निकोलस पूरन

5 - वैभव सूर्यवंशी*

आईपीएल में पावरप्ले (1-6 ओवर) के अंदर सर्वाधिक 50+ स्कोर

6 - डेविड वार्नर

5 - वैभव सूर्यवंशी

4 - ट्रैविस हेड

आईपीएल नॉकआउट/प्लेऑफ़ में सबसे तेज़ 50 (गेंदों द्वारा)

16 - एस रैना बनाम पीबीकेएस, वानखेड़े, 2014

16 - वी सूर्यवंशी बनाम एसआरएच, मुल्लांपुर, 2026*

17 - ए गिलक्रिस्ट बनाम डीसी, सेंचुरियन, 2009

20 - एमएस धोनी बनाम एमआई, बेंगलुरु, 2012

21 - ड्वेन स्मिथ बनाम सीएसके, दिल्ली, 2013

21 - वी सहवाग बनाम सीएसके, वानखेड़े, 2014

21 - आर पाटीदार बनाम जीटी, धर्मशाला, 2026

एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

61* - वैभव सूर्यवंशी (2026)

59 - क्रिस गेल (2012)

52 - आंद्रे रसेल (2019)

51 - क्रिस गेल (2013)

45 - जोस बटलर (2022)

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