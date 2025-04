आईपीएल 2025 का 41वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच हैदराबाद में खेला जा रहा है. इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए एसआरएच ने 35 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन इस मैच में ईशान किशन के विकेट पर विवाद छिड़ दिया है. दरअसल, दीपक चाहर की गेंद पर उन्हें अंपायर ने बिना किसी अपील के आउट दे दिया, जबकि किशन आउट नहीं थे. खास बात ये रही कि किशन भी अंपायर का फैसला मानकर पवेलियन लौट गए और उन्होंने रिव्यू नहीं लिया. अब सोशल मीडिया पर मैच फिक्सिंग को लेकर बाते होने लगी हैं. क्योंकि ईशान किशन कीपर कैच आउट हुए थे और उन्हें पता ही नहीं लगा उनका बैट गेंद पर लगा है या नहीं. ऐसे में फैंस मैच फिक्सिंग का आरोप लगा रहे हैं. इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रही है.

सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला खेला जा रहा है. इस मैच में एमआई ने टॉस जीता और एसआरएच को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया. ऐसे में टीम की शुरुआत काफी खराब गई और टीम ने 35 रनों पर अपने 5 विकेट गंवा दिया. हालांकि विवाद तब छिड़ा जब ईशान किशन आउट हुए. पहली पारी के तीसरे ओवर की पहली गेंद पर दीपक चाहर ने ईशान किशन लेग साइड पर गेंद डाली, जिसे मारने की कोशिश में किशन शॉट खेलने से चूंक गए और गेंद कीपर के हाथों में चली गई. तभी अंपायर आउट के लिए अपना आधा हाथ खड़ा कर दिया. लेकिन फिर वो रुके और अपील का वेट करने लगे. उन्हें देखकर गेंदबाज और कीपर ने अपील की.

. @SunRisers fixing na kodakkallara @BCCI please do take action on SRH And Ishan kishan !!



And on umpire too lifted his finger even no one appeal!! #IshanKishan#SRHvsMI pic.twitter.com/0pWV7ppbKi