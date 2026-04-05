अभिषेक-ट्रेविस और ईशान के विकेट के बाद डगआउट में प्रार्थना करते दिखे Sanjiv Goenka, वीडियो वायरल

SRH vs LSG: संजीव गोयनका के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, SRH vs LSG मैच के दौरान हैदराबाद का विकेट गिरते ही उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए.

आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैन्स को भी हैरान कर दिया. दरअसल, मुकाबले के दौरान लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका हैदराबाद के विकेट गिरने के बाद ही अपने माथे पर एक खास फोटो लगाते हुए नजर आए. इसके बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वह किसकी फोटो है?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में कप्तान पंत की अगुवाई में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम के टॉप बल्लेबाज अभिषेक और ट्रैविस हेड के बाद ईशान किशन को मैदान से चलता किया. इस दौरान हैदराबाद ने पावरप्ले में सिर्फ 22 रन बनाए और अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज कर किया है.

VIDEO यहां देखे:

Sanjiv Goenka is pure Gem. I don't know why he's getting hate too much. pic.twitter.com/81YM38Mh8p — Ankur (@flick_class) April 5, 2026

संजीव गोयनका के टोटके से गिरे हैदराबाद के विकेट?

बता दें कि अभिषेक, हेड और ईशान के विकेट गिरते ही लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका अपनी जेब से एक तस्वीर निकालते हैं और उसे अपने माथे से लगाते नजर आते हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है कि वह इस पल के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हों. गोयनका के इस रिएक्शन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान नजर आ रहे हैं.

किसकी है यह तस्वीर?

वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में किसी भगवान की तस्वीर है. इस तस्वीर का साइज पासपोर्ट फोटो से थोड़ा बड़ा है, जिसे वह पहने हुए कपड़ों की जेब में रखते हैं. जैसे ही हैदराबाद के खतरनाक बल्लेबाजों के विकेट गिरे, उन्होंने उस तस्वीर को अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया.

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट

लखनऊ सुपरजायंट्स की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

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