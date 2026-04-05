FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

वो छोटी सी डिवाइस, जिसकी मदद से अमेरिका ने ईरान की पहाड़ियों में खोज निकाला अपना पायलट

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

RCB vs CSK Highlights: डेविड-पडिक्कल और पाटीदार के तूफान में उड़ी सीएसके, आरसीबी ने 43 रनों से चटाई धूल

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

WATCH: पहले छोड़ा फिर विराट कोहली का कैच पकड़कर शिवम दुबे ने दिया ये रिएक्शन, अनुष्का शर्मा हो गईं गुस्सा

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

अभिषेक-ट्रेविस और ईशान के विकेट के बाद डगआउट में प्रार्थना करते दिखे Sanjiv Goenka, वीडियो वायरल

SRH vs LSG: संजीव गोयनका के रिएक्शन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. दरअसल, SRH vs LSG मैच के दौरान हैदराबाद का विकेट गिरते ही उनका रिएक्शन कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर कई लोग हैरान रह गए.

Latest News

Anil

Updated : Apr 05, 2026, 04:51 PM IST

अभिषेक-ट्रेविस और ईशान के विकेट के बाद डगआउट में प्रार्थना करते दिखे Sanjiv Goenka, वीडियो वायरल
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आईपीएल 2026 के 10वें मुकाबले में  सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में मैच खेला जा रहा है. इस मैच के दौरान एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैन्स को भी हैरान कर दिया. दरअसल, मुकाबले के दौरान लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका हैदराबाद के विकेट गिरने के बाद ही अपने माथे पर एक खास फोटो लगाते हुए नजर आए. इसके बाद हर कोई यह जानना चाहता है कि आखिर वह किसकी फोटो है?

लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मैच में कप्तान पंत की अगुवाई में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद की टीम के टॉप बल्लेबाज अभिषेक और ट्रैविस हेड के बाद ईशान किशन को मैदान से चलता किया. इस दौरान हैदराबाद ने पावरप्ले में सिर्फ 22 रन बनाए और अपने नाम शर्मनाक रिकॉर्ड भी दर्ज कर किया है.

VIDEO यहां देखे:

संजीव गोयनका के टोटके से गिरे हैदराबाद के विकेट?

बता दें कि अभिषेक, हेड और ईशान के विकेट गिरते ही लखनऊ टीम के मालिक संजीव गोयनका अपनी जेब से एक तस्वीर निकालते हैं और उसे अपने माथे से लगाते नजर आते हैं. इसे देखकर ऐसा लगता है कि वह इस पल के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हों. गोयनका के इस रिएक्शन की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिन्हें देखकर सोशल मीडिया यूजर्स भी हैरान नजर आ रहे हैं.

किसकी है यह तस्वीर?

वायरल वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में किसी भगवान की तस्वीर है. इस तस्वीर का साइज पासपोर्ट फोटो से थोड़ा बड़ा है, जिसे वह पहने हुए कपड़ों की जेब में रखते हैं. जैसे ही हैदराबाद के खतरनाक बल्लेबाजों के विकेट गिरे, उन्होंने उस तस्वीर को अपने माथे से लगाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया.

सनराइजर्स हैदराबाद प्लेइंग 11

ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, इशान किशन (विकेटकीपर/कप्तान), हेनरिक क्लासेन, लियाम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनादकट

लखनऊ सुपरजायंट्स की प्लेइंग 11

मिचेल मार्श, ऋषभ पंत (विकेटकीपर/कप्तान), एडेन मार्कराम, निकोलस पूरन, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, मणिमारन सिद्धार्थ, अवेश खान, मोहम्मद शमी, दिग्वेश सिंह राठी, प्रिंस यादव

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
7 करोड़ के कर्ज में डूबा था शख्स, फिर इस बिजनेस ने बदल दी किस्मत; आज बना दी 300 करोड़ की कंपनी
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
ये 7 AI Tools आपकी कमाई कर देंगे डबल, जानें बिजनेस में कैसे करें इनका इस्तेमाल
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
60,000 मील लंबी है इंसानी शरीर की नसों का जाल! जानिए कैसे काम करता है बॉडी का ‘ब्लड नेटवर्क’
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
2 साल की उम्र में मां-बाप ने छोड़ा साथ, आज 2100 बेटियों का घर बसाने वाला 'मसीहा' बना लावारिस शख्स
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
भारत के इस राज्य में निकला कच्चे तेल का 'खजाना', 19 कुओं से हर दिन निकल रहा 1,202 बैरल ऑयल
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
क्या आपके ब्रैंड या शॉप के नाम में ये एक अक्षर है? तो सक्सेस और पैसा खींचने का ये पावरफुल सीक्रेट जान लेंं
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Horoscope 4 April 2026: करियर, पैसा और प्यार... आज किसके सितारे हैं बुलंद? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: मां सरस्वती के फेवरेट होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिल कोमल और इंट्यूशन होता है बेहद स्ट्रॉन्ग
Numerology: इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
इन तारीख पर जन्में लोग अगर गलती को कर दिए माफ... तो यूनिवर्स लेता है इनका बदला
Palmistry Lines: हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
हथेली में ये रेखा और निशान बता सकते हैं आपकी अमीरी का राज, क्या आपके हाथ में छुपा है करोड़पति बनने का संकेत
MORE
Advertisement