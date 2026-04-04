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SRH vs LSG Pitch Report: हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है पिच

SRH vs LSG Pitch Report: आईपीएल 2026 के दूसरे डबल हेडर में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में 5 अप्रैल रविवार को खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 04, 2026, 04:55 PM IST

SRH vs LSG Pitch Report: हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या गेंदबाजों का होगा दबदबा? जानें कैसी है पिच

SRH vs LSG Pitch Report

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आईपीएल 2026 के दूसरे डबल हेडर में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच हैदराबाद में 5 अप्रैल रविवार को खेला जाएगा. लखनऊ ने अब तक एक मैच खेला है, जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा है. वहीं हैदराबाद ने 2 मैचों में एक मैच जीता है. लेकिन अब लखनऊ अपनी पहली जीत के इरादे से मैदान पर उतरेगी. लेकिन एलएसजी को एसआरएच को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. इस मैच में पिच भी अपनी अहम किरदार निभा सकती है, तो जानते हैं कि हैदराबाद की पिच पर गेंदबाद या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा. 

हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. अक्सर इस मैदान पर हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिले है. इसी मैदान पर आईपीएल इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बना था. हालांकि यहां पर रनों की पीछा करना आसान रहता है. पिछले 5 मैचों में से 4 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम ने जीता है. ऐसे में अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 220 प्लेस स्कोर बना देती है, तो टीम डिफेंड कर सकती है. हालांकि शुरुआत में तेज गेंदबाजों के लिए थोड़ी मदद है.

SRH vs LSG हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं, जिसमें लखनऊ ने 4 बार जीत दर्ज की है, जबकि हैदराबाद ने 2 मैचों में जीत हासिल की है. हैदराबाद पर लखनऊ का पलड़ा एकतरफा भारी नजर आ रहा है. लेकिन इस बार लखनऊ को हैदराबाद को उसके घर पर हराना आसान नहीं होगा. 

कैसा रहेगा हैदराबाद का मौसम?

सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच के दौरान हैदराबाद में काले बादल छाए रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के अनुसार, रविवार को बारिश की उम्मीद 35 प्रतिशत है, जो फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है. तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद भी है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

एलएसजी- ऋषभ पंत (कप्तान), अब्दुल समद, आयुष बडोनी, ऐडन मार्कराम, मैथ्यू ब्रीट्ज़के, हिम्मत सिंह, निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, शाहबाज अहमद, अर्शिन कुलकर्णी, मयंक यादव, आवेश खान, मोहसिन खान, मणिमारन सिद्धार्थ, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, आकाश सिंह, मोहम्मद शमी, अर्जुन तेंदुलकर, वानिंदु हसरंगा, एनरिक नॉर्खिया, मुकुल चौधरी, नमन तिवारी, अक्षत रघुवंशी और जोश इंग्लिश.

एसआरएच- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

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