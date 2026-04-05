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SRH vs LSG Highlights: लखनऊ ने जीता आईपीेल 2026 का पहला मैच, हैदराबाद को 5 विकेट से चटाई धूल

SRH vs LSG Highlights: आईपीएल 2026 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे लखनऊ ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 05, 2026, 07:19 PM IST

SRH vs LSG Highlights: लखनऊ ने जीता आईपीेल 2026 का पहला मैच, हैदराबाद को 5 विकेट से चटाई धूल

SRH vs LSG Highlights

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आईपीएल 2026 का 10वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच राजीव गांधी स्टेडियम में मुकाबला खेला गया था, जिसे लखनऊ ने 5 विकेट से अपने नाम कर लिया है. इस मैच में लखनऊ के लिए मोहम्मद शमी ने पावरप्ले में घातक गेंदबाजी की और दोनों ओपनर को पवेलियन भेज दिया था, जिसकी वजह से एसआरएच 156 ही बना सकी. इसके जवाब में लखनऊ ने 19.5 ओवरों में टारगेट चेज कर दिया और अपनी पहली जीत हासिल कर ली है. 

लखनऊ को मिला था 157 रनों का टारगेट

हैदराबाद ने लखनऊ को 157 रनों का टारगेट दिया था, जिसे लखनऊ ने 19.5 ओवरों में चेज कर दिया और आईपीएल 2026 का अपना पहला मैच जीत लिया है. टीम के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने 50 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 68 रनों की पारी खेली. भले ही पंत की ये भारी काफी धीमी थी, लेकिन टीम के जीतने के हिसाब से बढ़िया रही. 

टीम के लिए एडन मार्करम ने 27 गेंदों में 45 रन बनाए. मिचेल मार्श 14, आयुष बदोनी 12, निकोलस पूरन 1, अब्दुल समद 16 और मुकुल चौधरी 2 रन बना सके. हालांकि मार्करम ने टीम की अच्छी और तेज शुरुआत दे दी थी. उसके बाद पंत ने पारी को संभाला और टीम को जीत तक ले गए. इसके अलावा अन्य बल्लेबाज बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. 

इन गेंदबाजों ने लिए सबसे ज्यादा विकेट

लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान ने 2-2 विकेट अपने नाम किए. इसके अलावा एम सिद्दार्थ और दिग्वेश राठी ने 1-1 विकेट लिया था. वहीं हैदराबाद के लिए हर्ष दुबे ने 2 विकेट, ईशान मलिंगा और शिवांग कुमार ने 1-1 विकेट लिया है. 

ऐसी रही हैदराबाद की पारी

सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाज करते हुए 20 ओवरों में 9 विकेट के नुकसान पर 156 रन बनाए हैं. हालांकि टीम ने 26 रनों के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए थे. लेकिन फिर हेनरिक क्लासेन और नीतीश कुमार रेड्डी ने 116 रनों की पार्टनरशिप हुई. क्लासेन ने 62 रन और रेड्डी ने 56 रनों की पारी खेली. इसके अलावा ट्रेविस हेड 7, अभिषेक शर्मा 0, ईशान किशन 1, लियाम लिविंगस्टोन 14, अनिकेत वर्मा नाबाद 2, हर्ष दुबे 0, शिवांग कुमार 5 और हर्षल पटेल 4 रन बना सके. 

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