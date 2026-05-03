SRH vs KKR: जीत की हैट्रिक लगाने के बाद क्या बोले KKR कप्तान अजिंक्य रहाणे? जानें किसे दिया इसका क्रेडिट

SRH vs KKR: हैदराबाद के खिलाफ जीत केकेआर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि ये जीत कैसे और किसकी वजह से आई है.

आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया था, जिसे केकेआर ने 7 विकेट से जीत लिया है. केकेआर ने इस सीजन लगातार 5 मुकाबले गंवाए थे, लेकिन अब टीम ने लगातार तीन मुकाबले जीतकर लीग में वापसी की है. हैदराबाद के खिलाफ जीत केकेआर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने बड़ा बयान दिया है और बताया है कि ये जीत कैसे और किसकी वजह से आई है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

अजिंक्य रहाणे ने किसे दिया जीत का श्रेय?

एसआरएच के खिलाफ जीत के बाद केकेआर कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, "बहुत अच्छा खेल, जिस तरह से हम गेंद के साथ वापसी की. ऐसा लग रहा था कि उन्हें 190-200 मिलेंगे. ये बल्लेबाजी के लिए अच्छा विकेट था. 190-200 का पीछा करना चुनौतीपूर्ण होता. लेकिन इसका श्रेय हमारी गेंदबाजी इकाई, विशेषकर स्पिनरों को जाता है. वो विकेट लेते रहे और वो छोटे-छोटे पल वास्तव में महत्वपूर्ण हैं. जीत से वास्तव में खुश हूं. गेंदबाजी इकाई पिछले 5-6 मैचों में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रही है. हमारे गेंदबाजी कोचों डीजे ब्रावो और टिम साउदी को श्रेय जाता है."

उन्होंने आगे कहा, "अभ्यास सत्र के दौरान, बहुत सारी बातें, बहुत सारी योजनाएं, अलग-अलग विरोध, अलग-अलग आधार. ये सब योजना बनाने और क्रियान्वयन के बारे में है. यहां-वहां आप दौड़ने के लिए जाएंगे, लेकिन जब तक आप अपने दिमाग में स्पष्ट हैं, ये महत्वपूर्ण है. ब्रेक से पहले वो जीत महत्वपूर्ण थी. 2-3 प्रैक्टिस सेशन हुए. ये सब मानसिक रूप से तरोताजा रहने के बारे में है. ये पहचानने की जरूरत है कि आप किन क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं. सपोर्ट स्टाफ वास्तव में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है. भले ही हम पहले 5 मैच हार गए, लेकिन माहौल वास्तव में शांत था."

रहाणे ने बात खत्म करते हुए कहा, "इस समय हमारे पास जो ग्रुप है, वो सचमुच अद्भुत है. वरुण के लिए वास्तव में खुश हूं. वो टूर्नामेंट से पहले संघर्ष कर रहा था और यहां तक ​​कि टूर्नामेंट के पहले कुछ मैचों में भी संघर्ष कर रहा था, जिस तरह से वो वापस आए हैं, वो अद्भुत था. वो हमेशा आश्वस्त रहते थे. सचमुच कड़ी मेहनत करता है, बढ़िया रवैया. आप चाहते हैं कि उनके जैसे खिलाड़ी कठिन परिस्थितियों में टीम के लिए कुछ करें. वो कठिन ओवरों में गेंदबाजी कर रहा है. मुझे यकीन है कि वो अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे."

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