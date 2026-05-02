SRH vs KKR Pitch Report: हैदराबाद में होगी रनों की बारिश या गेंदबाज बरपाएंगे कहर? जानें कैसा है पिच का हाल

SRH vs KKR Pitch Report: आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 45वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों अपना पिछला मुकाबला जीतकर आ रही है. सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले मैच में 200 प्लस का टारगेट चेज किया है. वहीं केकेआर ने पिछले मैच में बैटिंग और बॉलिंग से तगड़ा प्रदर्शन किया था. एसआरएच और केकेआर के बीच रोमांचक मुकाबला हो सकता है. आइए जानते हैं कि हैदराबाद की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका बोलबाला रहेगा.

हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल रहती है. इस मैदान पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले हैं. आईपीएल के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर (286 रन) इसी मैदान पर बने हैं. इस सीजन इस मैदान पर चार मुकाबले खेले गए हैं और तीन बार टारगेट डिफेंड करने वाली टीम ने जीत हासिल की है. हालांकि पहले बैटिंग करने वाली टीमों को जीत के लिए 200 प्लस स्कोर करना ही होगा.

SRH vs KKR हेड टू हेड रिकॉर्ड्स

आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच अब तक 31 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें केकेआर ने 20 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि हैदराबाद सिर्फ 11 मैच जीती है. आंकड़ों के हिसाब से केकेआर का पलड़ा हैदराबाद पर एकतरफा भारी नजर आ रहा है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

हैदराबाद- पैट कमिंस (कप्तान), ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

कोलकाता- अजिंक्य रहाणे (कप्तान), अंगकृष रघुवंशी, अनुकूल रॉय, हर्षित राणा, मनीष पांडे, रमनदीप सिंह, रिंकू सिंह, रोवमैन पॉवेल, सुनील नरेन, उमरान मलिक, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कैमरून ग्रीन, फिन ऐलन, मथीशा पथिराना, तेजस्वी सिंह, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, सार्थक रंजन, दक्ष कामरा, रचिन रवींद्र, आकाश दीप और ब्लेसिंग मुजरबानी.

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