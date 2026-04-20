SRH vs DC Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे रनों की बारिश या गेंदबाजों का बजेगा डंका? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs DC Pitch Report: आईपीएल 2026 का 31वां सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मंगलवार 20 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

आईपीएल 2026 का 31वां सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मंगलवार 20 अप्रैल को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमें अपना-अपनी पिछला मैच जीतकर आ रही हैं. ऐसे में एसआरएच और जीटी के बीच काफी रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है. लेकिन इस मैच में पिच पर सभी की नजरे होंगी और सभी जानना चाहते हैं कि हैदराबाद की पिच पर गेंदबाज या बल्लेबाज किसका दबदबा रहता है.

हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल है. इस मैदान पर खूब चौके-छक्के लगते हुए देखे गए हैं और यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिले है. इस मैदान पर पहली पारी का औसतन स्कोर 162 रन हैं. लेकिन पिछले सीजन एसआरएच ने यहां 286 रन बना दिए थे.

SRH vs DC हेड टू हेड रिकॉर्ड

सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आईपीएल में अब तक 26 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हैदराबाद ने 13 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दिल्ली ने 12 मुकाबले जीते हैं. हालांकि दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. भले ही एसआरएच की टीम एक मैच बढ़त पर है, लेकिन दिल्ली भी कम नहीं है. ऐसे में दोनों के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जा सकता है.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

एसआरएच- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

डीसी- अक्षर पटेल (कप्तान), नीतीश राणा, अभिषेक पोरेल, अजय मंडल, आशुतोष शर्मा, दुष्मंथा चमीरा, करुण नायर, केएल राहुल, कुलदीप यादव, माधव तिवारी, मिचेल स्टार्क, समीर रिजवी, टी नटराजन, त्रिपुराना विजय, ट्रिस्टन स्टब्स, विप्रज निगम, डेविड मिलर, बेन डकेट, औकिब नबी, पथुम निसांका, लुंगी एनगिडी, साहिल पारख, पृथ्वी शॉ और काइल जैमीसन.

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