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SRH vs CSK Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे जमकर कुटाई या गेंदबाजों को बजेगा डंका? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

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SRH vs CSK Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे जमकर कुटाई या गेंदबाजों को बजेगा डंका? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs CSK Pitch Report: आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार 18 अप्रैल को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Apr 17, 2026, 04:03 PM IST

SRH vs CSK Pitch Report: बल्लेबाज करेंगे जमकर कुटाई या गेंदबाजों को बजेगा डंका? जानें कैसी है हैदराबाद की पिच

SRH vs CSK Pitch Report

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आईपीएल 2026 का 27वां मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच शनिवार 18 अप्रैल को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. एसआरएच की टीम ने 5 मैचों में दो में जीत हासिल की है और 3 मैच हारे हैं. लेकिन फिर टीम अंक तालिका में चौथे स्थान पर हैं. वहीं सीएसके ने 5 मैचों में से दो मैच जीते हैं और टीम 8वें स्थान पर है. सीएसके ने पिछले दोनों मैचों में जीत हासिल की है. ऐसे में टीम को अगर प्लेऑफ की रेस में बने रहना है, तो एसआरएच का किला फतह करना ही होगा. आइए जानते हैं कि हैदराबाद की पिच से गेंदबाज या बल्लेबाज किसे फायदा मिलेगा. 

हैदराबाद की पिच रिपोर्ट

हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है. यहां पर काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले भी देखने को मिलते रहते हैं. पिछले मैच में एसआरएच ने आरआर के खिलाफ 216 रन बनाए थे और आरआर को 57 रनों से हराया था. इस मैदान पर पिछले 5 टी20 मैच में चार बार टारगेट को डिफेंड किया गया है. ऐसे में कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला ले सकते हैं और बोर्ड पर 200 प्लस रन लगा सकते हैं. 

SRH vs CSK हेड टू हेड रिकॉर्ड

आईपीएल के इतिहास में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच 22 मैच खेले गए हैं, जिसमें सीएसके ने 15 बार जीत दर्ज की है, जबकि एसआरएच ने सिर्फ 7 मैच जीते हैं. आंकड़ों के हिसाब से सीएसके का पलड़ा एसआरएच पर एकतरफा भारी नजर आ रहा है. 

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

हैदराबाद- पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, अनिकेत वर्मा, आर. स्मरण, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन, नितीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कामेंदु मेंडिस, हर्षल पटेल, ब्रायडन कार्से, जयदेव उनादकट, ईशान मलिंगा, जीशान अंसारी, शिवांग कुमार, सलिल अरोड़ा, साकिब हुसैन, ओंकार तरमाले, अमित कुमार, प्रफुल्ल हिंगे, क्रेन्स फुलेट्रा, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी और जैक एडवर्ड्स.

चेन्नई- ऋतुराज गायकवाड (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एमएस धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जिमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर और जैक फॉल्केस.

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