भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए स्थगित कर दिया गया है. इसकी वजह से लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच खेला जाने वाला मैच रद्द हो गया. जिसके बाद एलएसजी ने टिकट के पैसे लौटाए जाने का ऐलान कर दिया है.

लखनऊ सुपर जायंट्स ने टिकट के पैसे वापस करने की प्रकिया शुरू कर दी है. जोकि फैंस के लिए अच्छी खबर हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति को देखते हुए बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लिया है.

लखनऊ में 9 मई की शाम को लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जाना था. वही सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच 10 मई को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाना था. जिसको स्थगित कर दिया गया है.

In light of the current situation, #TATAIPL2025 has been suspended with immediate effect. Ticket refund details will be communicated shortly. pic.twitter.com/Gw2Qs3FZG0