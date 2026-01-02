FacebookTwitterYoutubeInstagram
Paush Purnima 2026: कल है साल की पहली पूर्णिमा, जानें इसका शुभ मुहूर्त से लेकर स्नान दान का समय और महत्व

Cricket News: 2026 के शुरू होते ही इस क्रिकेटर ने लिया सन्यास, बोले- भाग्यशाली हूं कि मैंने इतने मैच खेले

'मुझे वोट नहीं दिया तो काम क्यों करूं', मुस्लिम समुदाय को लेकर बिगड़े नीतीश के MP के बोल, VIDEO वायरल

Guntur Chili Benefits: जोड़ों के दर्द से लेकर सूजन और संक्रमण की छुट्टी कर देगी ये मिर्च, वात दोष भी हो जाएगा कम

इंदिरा से लेकर अनसूया तक कितनी पढ़ी-लिखी हैं गांधी परिवार की बेटियां? किसके पास हैं सबसे ज्यादा डिग्रियां

Eye Makeup: आई मेकअप करते वक्त जरूर रखें इन बातों का ध्यान, जरा सी गड़बड़ी पड़ सकती है भारी

क्रिकेट

Cricket News: 2026 के शुरू होते ही इस क्रिकेटर ने लिया सन्यास, बोले- भाग्यशाली हूं कि मैंने इतने मैच खेले

ऑस्टेलिया के लिए ऑपनर और धाकड़ बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने अपने क्रिकेट करियर को विराम देना का फैसला कर लिया है. हालांकि की 4 जनवरी को होने वाले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी टेस्ट में वह खेलते हुए नजर आ सकते हैं.

सुमित तिवारी

Updated : Jan 02, 2026, 08:50 AM IST

Cricket News: 2026 के शुरू होते ही इस क्रिकेटर ने लिया सन्यास, बोले- भाग्यशाली हूं कि मैंने इतने मैच खेले

Usman Khawaja International Match

ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जा रही एशेज 2025-26 सीरीज का आखिरी मुकाबला 4 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा. इस मैच के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया हैं. इस टीम में ऑपनिंग बल्लेबाज उस्मान ख्बाजा का नाम भी शामिल है. वहीं ख्वाजा जो इस सीरीज के दौरान अपनी फिटनेस की समस्या से जूझते हुए नजर आए उन्होंने 2 जनवरी को एक बड़ा ऐलान करने के साथ ये साफ कर दिया है कि वह सिडनी टेस्ट मैच के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे.

2011 में किया था डेब्यू


बता दें कि उस्मान ख्वाजा ने साल 2011 में जब इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया था तब उन्होंने पहला मुकाबला सिडनी के मैदान में ही खेला था. खिलाड़ी ने अपने रिटायरमेंट की जानकारी देते हुए एक बयान में कहा है कि 'मैं अपने करियर को लेकर काफी संतुष्ट हूं और खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए इतने सारे मुकाबले खेलने का मौका मिला.  मुझे उम्मीद है कि इससे मैं दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर सकूंगा. मैं पाकिस्तान से आता हूं और जिसे कहा गया था कि वह कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए नहीं खेल पाएगा. अब आप मुझे देख सकते हैं और लोगों के लिए भी मैं एक बड़ा उदाहरण बन गया हूं.'

आत्मसम्मान के साथ वापसी


वह आगे कहते हैं' मुझे खुशी है कि मैं अपनी शर्तों और आत्मसम्मान के साथ वापस जा रहा हूं जिसमें मुझे सिडनी में खेलना पसंद है और वहीं आखिरी मुकाबला खेलूंगा. जब मेरी पीठ में चोट लगी थी तो ऐंठन की वजह कुछ ऐसा था जिसे मैं दर्द को कंट्रोल नहीं कर सकता था. वहीं इसको लेकर जिस तरह से मीडिया और पुराने खिलाड़ियों ने सामने आकर मुझ पर हमला किया. मैं इसे अधिक समय तक नहीं झेल सकता था.'

