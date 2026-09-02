साउथ जोन ने 24वीं बार दलीप ट्रॉफी के फाइनल में बनाई जगह, जानें अब तक कितनी बार जीता खिताब

Duleep Trophy 2026: दलीप ट्रॉफी 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच खेला गया था, जिसे साउथ जोन ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है.

दलीप ट्रॉफी 2026 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला साउथ जोन और नॉर्थ जोन के बीच खेला गया था, जिसे साउथ जोन ने 7 विकेट से अपने नाम कर लिया है. तिलक वर्मा की अगुवाई वाली साउथ जोन की टीम ने 24वीं बार फाइनल में जगह बनाई है. इससे पहले टीम ने पिछले सीजन यानी 2025 में भी जगह बनाई थी, जिसमें टीम को हार का सामना करना पड़ा था. ऐसे में अब लगातार दूसरी बार टीम फाइनल खेलेगी. दलीप ट्रॉफी 2026 के फाइनल में ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच मुकाबला खेला जाना है. आइए जानते हैं कि साउथ जोन ने अब तक कितनी बार खिताब अपने नाम किया है.

साउथ जोन ने अब तक कितनी बार जीता खिताब?

दलीप ट्रॉफी 2026 में साउथ जोन ने 24वीं बार फाइनल में जगह बनाई है और टीम का सामना ईस्ट जोन से होने वाला है. हालांकि, टीम ने अब तक 13 बार खिताब अपने नाम किया है, जिसमें से दो बार फाइनल ड्रॉ हुई और दोनों टीमों के बीच ट्रॉफी बांटी गई थी. साल 1963 और साल 2013 में दो बार फाइनल ड्रॉ हुआ था. इसके अलावा, टीम ने 1965,1966 और 1967 लगातार तीन खिताब भी जीत चुकी है.

टीम ने साल 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1970/71, 1974/75, 1975/76, 1984/85, 1986/87, 1989/90, 1995/96, 2010/11, 2013/14 और 2023 में खिताब अपने नाम किया था. दलीप ट्रॉफी के इतिहास में साउथ जोन सबसे ज्यादा खिताब जीतने के मामले में तीसरी टीम है. वेस्ट जोन ने 19 खिताब और नॉर्थ जोन ने 18 खिताब जीते हैं. हालांकि, इन टीमों के अलावा कोई भी टीम 10 खिताब नहीं जीत पाई है.

ऐसा रहा सेमीफाइनल मुकाबला

नॉर्थ जोन ने पहले खेलते हुए अपनी पहली पारी में 195 रन बनाए थे, जिसके जवाब में साउथ जोन ने 312 रन बना दिया था. साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने नाबाद 116 रनों की पारी खेली थी. हालांकि, साउथ जोन ने नॉर्थ जोन पर 112 रनों की विशाल बढ़त हासिल कर ली थी. लेकिन फिर नॉर्थ जोन ने कमबैक किया और दूसरी पारी में 297 रन बना लिया और 180 रनों का टारगेट दे दिया था. हालांकि, साउथ जोन ने आसानी से टारगेट चेज कर दिया है और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया है. इस पारी में भी तिलक वर्मा ने 51 रनों की नाबाद पारी खेली.