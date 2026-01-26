FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत 

गौमूत्र रिसर्च को बनाया मुद्दा, कांग्रेस ने कुछ ऐसे उड़ाया Padma Shri Awardee का मजाक, भाजपा हुई आहत

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 5 मुकाबले होस्ट करेगा कोलकाता का ईडन गार्डन, जानिए कैसे हैं स्टेडियम के रिकॉर्ड

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

Dewald Brevis T20 Records: साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा हैं. ब्रेविस को बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से जाना जाता है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Jan 26, 2026, 11:54 PM IST

साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस पहली बार खेलेंगे वर्ल्ड कप, जानिए कैसा है 'बेबी एबी' का टी20 रिकॉर्ड

Dewald Brevis T20 Records

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम के युवा विस्फोटक बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 टीम का हिस्सा हैं. ब्रेविस को बेबी एबी डिविलियर्स के नाम से जाना जाता है. उनकी बल्लेबाजी में एबी डिविलियर्स की झलक और ग्लेन मैक्सवेल जैसी इनोवेशन हैं और वो टी20 स्पेशलिस्ट क्रिकेटर माने जाते हैं. ब्रेविस ने बहुत ही कम समय में इंटरनेशनल और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई है. अंडर-19 वर्ल्ड कप में ब्रेविस ने रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन किया था, जिसके बाद वो पूरी दुनिया में जाने जा रहे हैं. उन्होंने अपने दमदार प्रदर्शन से ये साबित किया है कि वो टैलेंटेज और बड़े मंच के खिलाड़ी हैं. ऐसे में जानते हैं कि अब तक उनका करियर कैसा रहा है और उनके टी20 आंकड़े कैसे हैं?

 ब्रेविस को क्यों कहा जाता है बेबी एबी?

साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर एबी डिविलियर्स मैदान के चारों ओर चौके-छक्के लगाने में माहिर थे और उन्हें मिस्टर 360 भी कहा जाता है. ऐसे में अब डेवाल्ड ब्रेविस भी 360 रन बनाते हैं. लेग साइड से लेकर मैदान के चारों ओर वो खूब चौके और छक्के लगाते हैं. उनकी सबसे बड़ी ताकत बाउंड्री रेंज हैं. रिवर्स स्वीप, स्कूप और लैप शॉट जैसे कई शॉर्ट उनके पिटारे में मौजूद हैं. हालांकि स्पिनर्स के खिलाफ ब्रेविस काफी खतरनाक साबित होते हैं. ब्रेविस बेखौफ खेलने के लिए जाने जाते हैं, जैसे एबी डिविलियर्स खेलते थे. ब्रेविस और डिविलियर्स की बैटिंग कुछ हद तक एक जैसी है, जिसकी वजह से ब्रेविस के बेबी एबी कहा जाता है. 

साउथ अफ्रीका के लिए ब्रेविस क्यों हैं X-फैक्टर?

साउथ अफ्रीका के पास पहले ही काफी लंबे बल्लेबाजी है. लेकिन ब्रेविस की आक्रमता टीम के लिए एक्स फैक्टर ही है. अगर टीम का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, तो ब्रेविस अपनी विस्फोटक बैटिंग से मैच का रुख बदल सकते हैं और टीम के लिए अच्छा स्कोर भी बना सकते हैं. अगर ब्रेविस ने अपने पहले ही वर्ल्ड कप में लंबी पारियों के साथ संतुलित हो जाते हैं, तो वो सबसे खतरनाक पावरहिटर खिलाड़ियों में से एक बन सकते हैं. 

इन बातों का रखना होगा ब्रेविस को ध्यान

अगर डेवाल्ड ब्रेविस विस्फोटक करना जानते हैं, तो उनकी कुछ कमजोरियां भी हैं. हर एक खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी दोनों ही होती है. उसी तरह ब्रेविस की भी कुछ कमजोरी है, जिसपर उन्हें ध्यान देना होगा. उन्हें सबसे पहले कंसिस्टेंसी की कमी को दूर करना होगा. इसके अलावा शॉर्ट बॉल और स्लोअर डिलीवरी पर संभल कर खेलना होगा, जो उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा सकती है. हालांकि उनका ये पहला टी20 वर्ल्ड कप है, जो उनपर बड़े टूर्नामेंट का दबाव भी होगा. लेकिन उन्हें इसे उसी तरह खेलना होगा, जैसे वो आमतौर पर खेलते हैं. 

कैसा है ब्रेविस का टी20 रिकॉर्ड?

डेवाल्ड ब्रेविस ने अब तक अपने देश के अलावा फ्रेंचाइजी क्रिकेट काफी खेली है. वो आईपीएल, एसएटी20, मेजर लीग क्रिकेट और टी20 लीग भी खेल चुके हैं. उन्होंने अब तक 19 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 173.70 की स्ट्राइक रेट से 469 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक ठोका है. उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर नाबाद 125 रनों का है. वहीं ऑलओवर टी20 आंकड़ों की बात करें, तो ब्रेविस ने 124 टी20 मैचों की 116 पारियों में 154.46 की स्ट्राइक रेट से 3012 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 3 शतक और 13 अर्धशतक ठोके हैं. टी20 में उनके नाम 226 छक्के भी हैं. हालांकि ब्रेविस ने अब तक टी20 में कुल 18 विकेट भी चटकाए हैं. 

साउथ अफ्रीका टीम का पूरा शेड्यूल (ग्रुप स्टेज मैच)

  • साउथ अफ्रीका बनाम कनाडा, पहला मैच- 9 फरवरी (अहमदाबाद)
  • साउथ अफ्रीका बनाम अफगानिस्तान, दूसरा मैच- 11 फरवरी (अहमदाबाद)
  • साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड, तीसरा मैच- 14 फरवरी (अहमदाबाद)
  • साउथ अफ्रीका बनाम यूएई, चौथा मैच- 18 फरवरी (दिल्ली)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अफ्रीका की टीम

एडेन मार्करम (कप्तान), कॉर्बिन बॉश, डेवाल्ड ब्रेविस, क्विंटन डि कॉक, मार्को यानसेन, जॉर्ज लिंडे, केशव महाराज, क्वेना मफाका, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, कैगिसो रबाडा, रयान रिकेल्टन, जेसन स्मिथ और ट्रिस्टन स्टब्स.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Zodiac Sign: ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 5 राशियों वाले होते हैं बेहद स्वार्थी, मीठी-मीठी बातें कर निकलवा लेते हैं बड़े से बड़ा काम
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
ये 10 आदतें एक बेटा अपने पापा से सीखकर चुपचाप अपने व्यक्तित्व में समाहित करता जाता है
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
T20I में सबसे बड़ा स्कोर करने वाली 10 टीमें, लिस्ट देख चौंक जाएंगे आप
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
घर पर लगातार सबसे ज्यादा T20I सीरीज जीतने वाली टीमें, देखें लिस्ट में भारत के अलावा किन टीमों का नाम
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
ना सांप, ना बिच्छू… इस Mammal के डंक से तड़प उठता है इंसान, दर्द इतना कि मॉर्फिन भी फेल
MORE
Advertisement
धर्म
Zodiac Sign: इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी 
इन 5 राशियों का प्यार आपके लिए है ईश्वर का उपहार, कई जन्मों के बाद मिलते हैं ऐसे केयरिंग जीवनसाथी
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Today Horoscope 25 January: नए अवसर, नई शुरुआत या मिलेगा भाग्य का साथ? पढ़ें आज का अपना राशिफल
Ketu Gochar: केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
केतु के गोचर से मार्च तक इन 5 राशियों के लिए खुल गया गोल्डन डोर, जादुई छड़ी से ये जो छुएंगे हो जाएगी उनकी
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
इन तारीखों पर जन्मे लोग क्रांतिकारी कदम उठाने वाले होते हैं, परिवार में कर देते हैं बगावत अगर बात न मानी जाए
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
Numerology: अपने प्लान सीक्रेट रखें इन तारीखों पर जन्मे लोग, क्योंकि 'Nazar Is Real'
MORE
Advertisement