सैलरी से बड़ा था देशसेवा का जुनून, जानें बीटेक की पढ़ाई के बाद आर्मी में लेफ्टिनेंट बनने वाली शिवानी झा की कहानी

IND vs PAK: पाकिस्तान के खिलाफ अभिषेक शर्मा ने खेली 74 रनों की मैच जिताऊ पारी, फिर वीरेंद्र सहवाग ने क्यों नहीं हुए खुश

जैकलीन फर्नांडिस को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले की याचिका खारिज, जारी रहेगा केस

30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

इन 5 जानवरों के लिए सुपरपावर हैं इनकी मूंछें, खाने से लेकर प्यार ढूंढने तक में करते हैं इस्तेमाल

ChatGPT ने लगवा दी महिला की लॉटरी! क्या AI जिता सकता है 1.32 करोड़ रुपये, ये खबर खोल देगी आंखें

Uric Acid Level: नॉर्मल से बाहर, जानें किस लेवल पर पहुंचकर खतरनाक हो जाता है यूरिक एसिड?

बाथरूम जाना था, कॉकपिट खोलने लगा यात्री, हाईजैक की आशंका से एअर इंडिया की बेंगलुरु-वाराणसी फ्लाइट में मचा हड़कंप

टीवी की बालिका वधू जल्द रचाने वाली है शादी, डेट भी हो गई कन्फर्म, जानिए कौन बनेगा अविका गौर का दूल्हा?

H1B वीजा की फीस बढ़ना कैसे है भारत के लिए फायदे का सौदा? समझिए पूरी बात

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

Quinton De Kock U-Turn From Retirement: साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से रिटारमेंट वापस ले ली है. इस दिन मैदान पर नजर आएंगे.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 22, 2025, 05:11 PM IST

30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

quinton de kock U-turn from odi retirement

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने साल 2023 में वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. क्विंटन ने महज 30 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान किया था. हालांकि अब फैंस के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी प्रेरित होकर रिटायरमेंट से यू-टर्न ले लिया है. आइए जानते हैं कि क्विंटन डिकॉक मैदान पर कब वापसी करेंगे. 

कब होगी क्ंटिन डिकॉक की वापसी?

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से दो साल पहले संन्यास लिया था. आखिरी बार उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 खेला था, जो भारत में हुआ था. 32 साल के क्विंटन डिकॉक ने अब वनडे से यू-टर्न लेने का फैसला लिया है. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए डिकॉक को अफ्रीकी टीम में जगह मिली है. 

कब से खेली जाएगी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 12 अक्तूबर से टेस्ट सीरीज से होगा. टेस्ट सीरीज के बाद टी2- सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद वनडे सीरीज खेली जानी है. 

ऐसा रहा खिलाड़ी का वनडे करियर

क्विंटन डिकॉक ने वनडे में अब तक कुल 155 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 45.74 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से 6770 रन बनाए हैं. डिकॉक ने कुल 21 शतक और 30 अर्धशतक ठोके हैं. 2023 वर्ल्ड कप में डिकॉक ने दमदार प्रदर्शन किया था और 10 मैचों में 60 की औसत से 594 रन बनाए थे. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

