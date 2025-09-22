30 साल की उम्र में लिया था वनडे क्रिकेट से संन्यास, दो साल बाद रिटायरमेंट से यू-टर्न लेकिर सभी को किया हैरान

Quinton De Kock U-Turn From Retirement: साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से रिटारमेंट वापस ले ली है. इस दिन मैदान पर नजर आएंगे.

साउथ अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक ने साल 2023 में वनडे क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया था. क्विंटन ने महज 30 साल की उम्र में संन्यास का ऐलान किया था. हालांकि अब फैंस के लिए अच्छी खबर है. दरअसल, क्विंटन डिकॉक ने पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी प्रेरित होकर रिटायरमेंट से यू-टर्न ले लिया है. आइए जानते हैं कि क्विंटन डिकॉक मैदान पर कब वापसी करेंगे.

कब होगी क्ंटिन डिकॉक की वापसी?

साउथ अफ्रीका के क्विंटन डिकॉक ने वनडे क्रिकेट से दो साल पहले संन्यास लिया था. आखिरी बार उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 खेला था, जो भारत में हुआ था. 32 साल के क्विंटन डिकॉक ने अब वनडे से यू-टर्न लेने का फैसला लिया है. दरअसल, पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए डिकॉक को अफ्रीकी टीम में जगह मिली है.

कब से खेली जाएगी साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान सीरीज?

साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के बीच दो टेस्ट, तीन वनडे और 3 टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसका आगाज 12 अक्तूबर से टेस्ट सीरीज से होगा. टेस्ट सीरीज के बाद टी2- सीरीज खेली जाएगी और उसके बाद वनडे सीरीज खेली जानी है.

ऐसा रहा खिलाड़ी का वनडे करियर

क्विंटन डिकॉक ने वनडे में अब तक कुल 155 मैच खेले हैं. इस दौरान उन्होंने 45.74 की औसत और 96.64 के स्ट्राइक रेट से 6770 रन बनाए हैं. डिकॉक ने कुल 21 शतक और 30 अर्धशतक ठोके हैं. 2023 वर्ल्ड कप में डिकॉक ने दमदार प्रदर्शन किया था और 10 मैचों में 60 की औसत से 594 रन बनाए थे.

