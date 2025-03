चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला खेला गया. जिसमें साउथ अफ्रीका को 50 रनों से हार का मुंह देखने पड़ा. जिसके साथ ही न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में पहुंच गई है.

अब उसकी भिड़त 9 मार्च को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारत से होगी. साउथ अफ्रीका की टीम 363 रनों की पीछा कर रही थी. जिसमें स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने शतक भी जड़ा. लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके.

मिलर ने शतक लगाने के बाद उसका सेलिब्रेशन भी किया. जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. क्योंकि उनकी टीम मैच हार के खिताब की रेस से बाहर हो गई है. मगर फिर भी शतक को मिलर ने सेलिब्रेट क्यों किया. आइए हम आपको इसके पीछे का पूरा माजरा समझते हैं.

मिलर ने इस वजह से शतक को किया सेलिब्रेट

साउथ अफ्रीका के स्टार बल्लेबाज डेविड मिलर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में आखिर तक लड़ाई करते रहे. उन्होंने 67 गेंदों पर धमाकेदार शतकीय पारी भी खेली. मगर टीम को जीत नहीं दिला सके.

I dont think anyone has ever celebrated a century in a losing cause like this 😂



100 for Miller and Champions Trophy Final for New Zealand ! #NZvSA pic.twitter.com/YQSH5eTPwO