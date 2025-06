साउथ अफ्रीका ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दे दी. जिसके साथ ही अफ्रीका ने 27 साल के बाद आईसीसी खिताब अपने नाम कर लिया. साउथ अफ्रीका को ऑस्ट्रेलिया ने 282 रनों का लक्ष्य दिया था. जिसे अफ्रीका ने चौथे दिन के पहले सेशन में ही हासिल कर लिया.

इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम ने ‘चोकर्स’ के तमगे को पीछे छोड़ दिया है. फाइनल में एडन मारक्रम के बल्ले से 136 रनों पारी खेली. वही कप्तान टेम्बा बावुमा ने भी 66 रन बनाए. ऑस्ट्रेलिया के लिए मिचेल स्टार्क को 3 विकेट मिले. वही कप्तान पैट कमिंस और जोश हेजलवुड को एक-एक सफलता मिली.

जिसके साथ ही लंबे समय के बाद ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है. पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 74 रन की बढ़त मिली थी. इसके बावजूद वो साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में पिछड़ गए. साउथ अफ्रीका ने फाइनल में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.

जिसके बाद स्टीव स्मिथ और व्यू बेवस्टर के अर्धशतकीय पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 212 रन ही बना सकी. साउथ अफ्रीका की तरफ से कगिसो रबादा ने 5 विकेट झटके. वही मार्को जानसेन को 3 सफलता मिली. जबकि केशव महाराज और एडन मारक्रम को 1-1 सफलता मिली.

Aiden Markram's ton steers the way for South Africa to a historic #WTC25 Final victory 🏆



