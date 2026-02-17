गावस्कर-कपिल समेत 14 कप्तानों के बाद सौरव गांगुली ने किया इमरान खान का समर्थन, दिग्गजों की अपील को लेकर दिया बयान

Sourav Ganguly on Imran Khan: पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव के बाद सौरव गांगुली ने भी इमरान खान का समर्थन किया है.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान को साल 2023 में 14 साल की सजा हुई थी और तब से वो जेल में बंद हैं. लेकिन इस बीच खबरें आ रही थी कि इमरान की ताबियत काफी खराब है और उनकी आंखों में काफी दिक्कत आ गई, जिसके बाद दुनियाभर के क्रिकेटर्स ने उनके बेहतर इलाज के लिए पाकिस्तानी सरकार को पत्र लिखा था, जिसमें भारत के पूर्व दिग्गज सुनील गावस्कर और कपिल देव का भी नाम शामिल है. इस बीच पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने भी इमरान का समर्थन किया है. आइए जानते हैं कि गांगुली ने इमरान को लेकर क्या है और 14 कप्तानों की अपील पर भी बात की है.

सौरव गांगुली ने भी इमरान का किया समर्थन

पत्रकारों से बात करते हुए सौरव गांगुली ने इमरान खान के समर्थन में कहा, "मुझे उम्मीद है कि उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा और उन्हें उचित इलाज मिलेगा. उन्होंने पाकिस्तान को पहले क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में और फिर प्रधानमंत्री के रूप में वर्ल्ड स्टेज पर पहचान दिलाई है. इसलिए उनका ध्यान रखा जाना चाहिए. मुझे उम्मीद है कि ऐसा होगा. पूर्व कप्तानों ने जो अपील की है, वो सही कदम है."

रिपोर्ट्स के अनुसार, 1992 के वर्ल्ड कप विजेता टीम के कप्तान इमरान खान ने रावलपिंडी की अडियाला जेल में उचित चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने के कारण अपनी दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत दृष्टि खो चुके हैं, जिसके बाद करीब 14 कप्तानों ने पाकिस्तानी सरकार से उमके बेहतर इलाज को लेकर अपील की है और एक पत्र लिखा है, जिसमें दुनियाभर के 14 कप्तानों के हस्ताक्षर हैं.

पत्र में क्या लिखा गया?

पत्र में लिखा गया, "हम अपनी राष्ट्रीय क्रिकेट टीमों के पूर्व कप्तान, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और विश्व क्रिकेट के दिग्गज इमरान खान के साथ कथित व्यवहार और कारावास की स्थितियों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पत्र लिख रहे हैं." इस पर माइकल एथरटन, एलन बॉर्डर, माइकल ब्रेयरली, ग्रेग चैपल, इयान चैपल, बेलिंडा क्लार्क, डेविड गावर, किम ह्यूज, नासिर हुसैन, क्लाइव लॉयड, स्टीव वॉ और जॉन राइट जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं. पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 2023 में भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी.

