भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को फैंस ने अबतक सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर जलवा मचाते हुए देखा है. लेकिन वो जल्द ही नीरज पांडे की एक वेब सीरीज में डेब्यू करने वाले हैं. जो उनके फिल्मी करियर की पहली वेब सीरीज होगी.

सोशल मीडिया पर नेटफिलिक्स ने एक वीडियो शेयर किया है. जिसमें सौरव गांगुली पुलिस इंस्पेक्टर रोल में दिखाई दे रहे हैं. जिसे देबात्मा मंडल और तुषार कांति रे साथ में मिलकर डायरेक्ट कर रहे हैं.

भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली को वीडियो में एक ईमानदार और एंग्री पुलिस ऑफिसर का रोल देने के लिए कहते हैं. दादा जिसके बाद पुलिस यूनिफॉर्म में नजर भी आते हैं. उनको डायरेक्टर जेल में बंद एक गुंडे की पिटाई करने सीन देते हैं.

The Bengal Tiger meets The Bengal Chapter 🔥

Watch Khakee: The Bengal Chapter, out 20 March, only on Netflix. #KhakeeTheBengalChapterOnNetflix pic.twitter.com/OnrrWtHE9b