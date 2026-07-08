ये मेरे बर्थडे का सबसे बेस्ट गिफ्ट है... सौरव गांगुली के 54वें जन्मदिन पर लॉन्च हुआ बायोपिक का पोस्टर, 'दादा' कही दिल की बात

Sourav Ganguly Birthday: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का आज यानी बुधवार 8 जुलाई, 2026 को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे है.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली का आज यानी बुधवार 8 जुलाई, 2026 को अपना 54वां जन्मदिन मना रहे है. इस खास मौके पर दादा की बायोपिक मूवी ‘दादा: द सौरव गांगुली स्टोरी’ के फर्स्ट लुक पोस्टर लॉन्च हुआ है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि ये अब तक का उनका सबसे बेस्ट गिफ्ट है. इस फिल्म में दादा का किरदार अभिनेता राजकुमार राव निभाने वाले हैं और ये फिल्म 14 मई 2027 को लॉन्च होगी. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है.

पोस्टर लॉन्च पर क्या बोले गांगुली?

पोस्टर लॉन्च के बाद अपने पहले रिएक्शन में सौरव गांगुली ने कहा, "जन्मदिन हमेशा खास होते हैं और आज मेरी बायोपिक ‘दादा – द सौरव गांगुली स्टोरी’ का फर्स्ट लुक रिलीज होने से ये और भी यादगार बन गया है. ये सच में अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है. ये पोस्टर मुझे मेरे क्रिकेट सफर के एक बेहद खास पल में वापस ले जाता है. राजकुमार ने इस किरदार को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाया है. मुझे भरोसा है कि वो मेरी कहानी को दर्शकों तक बेहतरीन तरीके से पहुंचाएंगे."

फिल्म की रिलीज पर क्या बोले गांगुली?

फिल्म के निर्माताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए गांगुली ने उम्मीद जताई कि जब ये बायोपिक अगले साल सिनेमाघरों में आएगी, तो दर्शक बड़ी संख्या में इसे देखने आएंगे. उन्होंने कहा, "मैं उन्हें और पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि फैंस 14 मई 2027 को बड़े पर्दे पर फिल्म का आनंद लेंगे."

गांगुली के जन्मदिन के मौके पर जारी किए गए फिल्म के फर्स्ट-लुक पोस्टर में अभिनेता राजकुमार राव भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे यादगार पलों में से एक को दोबारा जीवंत करते नजर आते हैं. पोस्टर में वो लॉर्ड्स की बालकनी में शर्ट उतारकर खड़े हैं, ठीक उसी अंदाज में जैसे सौरव गांगुली ने 2002 नेटवेस्ट ट्रॉफी फाइनल में भारत की ऐतिहासिक जीत के बाद जश्न मनाया था. पोस्टर की पृष्ठभूमि में लहराता विशाल तिरंगा इस ऐतिहासिक पल को और भी भव्य बना रहा है.

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