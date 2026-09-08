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किसे मिली India vs Afghanistan टी20 सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स? जानें कहां देख पाएंगे लाइव

IND vs AFG T20 Series Broadcastings Rights: भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है. सोनी स्पोटर्स नेटवर्क को इस सीरीज के ब्राडकास्टिंग राइट्स अधिकार मिल गए हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Sep 08, 2026, 06:25 PM IST

किसे मिली India vs Afghanistan टी20 सीरीज के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स? जानें कहां देख पाएंगे लाइव

India vs Afghanistan (Photo x)

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भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज का आगाज होने जा रहा है. सोनी स्पोटर्स नेटवर्क को इस सीरीज के ब्राडकास्टिंग राइट्स अधिकार मिल गए हैं. यानी फैंस टी20 सीरीज का मजा सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उठा सकते हैं. दोनों टीमें 13 सितंबर को पहला टी20 मैच खेलेंगी. दूसरा मैच 15 सितंबर को और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा और सभी मैच अरूण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे. 

ब्रॉडकास्टिंग राइट्स मिलने पर क्या बोले राजेश कौल?
 
सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया के मुख्य राजस्व अधिकारी और बिजनेस प्रमुख (खेल और इंटरनेशनल) राजेश कौल ने कहा, "अफगानिस्तान भारत टी20 सीरीज सोनी स्पोटर्स नेटवर्क के क्रिकेट पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाती है और हमारे फेस्टिवल आफ स्पोटर्स में एक और रोमांचक प्रतिस्पर्धा को जोड़ती है."

अफगानिस्तान बोर्ड ने कही ये बात

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ नसीब खान ने कहा, भारत में खेलना हमेशा खास होता है, क्योंकि क्रिकेट को लेकर यहां असाधारण जुनून है. इस सीरीज से अफगानिस्तान को वर्ल्ड क्रिकेट की सबसे मजबूत टीमों में से एक के खिलाफ अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा.

दोनों टीमों का फुल स्क्वाड

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी*, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर*, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह*, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा*.

अफगानिस्तान- मोहम्मद नबी, गुलाबदीन नायब, राशिद खान, नवील उल हक, अजमतुल्लाह उमरजई, इब्राहिम जादरान (कप्तान), मुजीबुर रहमान, दरविष रसूल, नांगेलिया खरोटे, फजलहक फारूकी, रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सदिकुल्लाह अटल, नूर अहमद, नूर उल रहमान (विकेटकीपर) और अब्दुल्ला अहमदजई.

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