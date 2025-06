इंग्लैंड के खिलाफ एक बार फिर 18 नंबर की जर्सी वाली स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) ने कमाल कर दिया. मंधाना इस तरह हर प्रारूप में शतक जड़ने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गईं. उनकी यह पारी टी20 इंटरनेशनल में भारत की सर्वश्रेष्ठ पारी है.

मंधाना ने इस तरह हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की 103 रन की पारी को पीछे छोड़ दिया. वही इस पारी की बदौलत इंग्लैंड को महिला टी20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. वही भारत के लिए टी20 क्रिकेट में डेब्यू मैच खेल रही श्री चरणी (Shree Charani) का जादू देखने को मिला.

भारत की कार्यवाहक कप्तान स्मृति मंधाना ने शुरू से ही आक्रामक रवैया अख्तियार किया था. पहले विकेट के लिए मंधाना और शेफाली वर्मा के बीच 77 रन की साझेदारी देखने को मिली. शेफाली 20 रन पर हुई गई. लेकिन मंधाना इसी लय में बल्लेबाजी करती रहीं और उन्होंने हरलीन देओल (23 गेंद में 43 रन) के साथ 94 रन की साझेदारी निभाई. ऑफ स्पिनर एलिस कैप्से की गेंद पर डैनी वाट होज ने 26 रन पर हरलीन को जीवनदान दिया.

1️⃣1️⃣2️⃣ runs 6️⃣2️⃣ deliveries 1️⃣5️⃣ fours 3️⃣ sixes An innings of the highest calibre from Captain Smriti Mandhana



मंधाना ने इंग्लैंड की गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और उन्होंने चौथे ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर लिन्सी स्मिथ की गेंदों पर तीन चौके जड़ दिए. उन्होंने सातवें ओवर में बाएं हाथ की स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन की गेंदों पर दो छक्के जड़े. वहीं दूसरी छोर पर देओल ने स्वीप शॉट से बाउंड्री लगाई. लेकिन 43 रन के स्कोर पर वह लॉरेन बेल का शिकार बन गईं.

मंधाना जल्द ही 87 रन तक पहुंच गई. जो टी20 में उनका पिछला सर्वश्रेष्ठ स्कोर था. इसके बाद उन्होंने अपने करियर में पहली बार तीन अंकों का आंकड़ा छुआ. उन्होंने तेज गेंदबाज बेल पर लगातार दो चौके जड़कर शतक पूरा किया. लेकिन मंधाना अंतिम ओवर में एक्लेस्टोन की गेंद पर आउट हुईं.

पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 210 रन बनाए. जिसका पीछा करते हुए इंग्लैंड की टीम कप्तान नैट साइवर ब्रंट के अर्धशतक के बावजूद मेजबान टीम 14.5 ओवर में 113 रन पर ढेर हो गई. स्पिनर श्री चरणी ने एलिस कैप्से के रूप में अपना पहला टी20 इंटरनेशनल विकेट हासिल किया.

A 9⃣7⃣-run victory for #TeamIndia in the T20I series opener in Nottingham



What a way to start the series and take a 1⃣-0⃣ lead



Scorecard ▶️ https://t.co/iZwkYt8agO#ENGvIND pic.twitter.com/Mt6lGpqp8T