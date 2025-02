विमेंस प्रीमियर लीग (WPL 2025) के चौथे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स की टीम को एकतरफा अंदाज में 8 विकेट से हरा दिया. कप्तान स्मृति मंधाना की पारी के बदौलत आरसीबी को सीजन के लगातार दूसरे मुकाबले में जीत मिल गई.

आरसीबी ने दूसरी बार दिल्ली कैपिटल्स की टीम को मात दी है. इसके पहले दिल्ली को पिछले सीजन के फाइनल में हार का मुंह देखना पड़ा था. 141 रनों का पीछा करते हुए स्मृति मंधाना और डैनी वायट के बीच 107 रनों की साझेदारी देखने को मिली.

डैनी वायट ने 33 गेंदों पर 43 रन बनाए. तो वही कप्तान मंधाना के बल्ले 47 गेंदों पर 81 रनों की पारी देखने को मिली. आरसीबी को टारगेट को सिर्फ 16.2 ओवर में हासिल कर लिया. वही आखिरी में रिचा घोष ने 5 गेंदों पर 11 रन की पारी खेलकर आरसीबी को जीत दिला दी.

141 रन बना सकी दिल्ली कैपिटल्स

टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत कुछ खास नहीं रही. पिछले मैच में ताबड़तोड पारी खेलने वाली शेफाली वर्मा बिना खाता खोले ही रेणुका ठाकुर का शिकार बन गई. जिसके बाद कप्तान मेग लैनिंग और जेमिमा रोड्रिगेज के बीच 59 रनों की साझेदारी हुई.

2️⃣ Points ✅

🔝 of the Table ✅#RCB Fans Happy 🥳



Dominant performance from the Defending Champions to sum up a thumping 8️⃣-wicket victory 👏



Scorecard ▶ https://t.co/CmnAWvkMnF#TATAWPL | #DCvRCB | @RCBTweets pic.twitter.com/EAeYhqfLCx