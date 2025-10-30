'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?
IND vs AUS: अगर बारिश में धुल गया भारत-ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल, तो कौन जाएगा फाइनल में? यहां समझें सभी समीकरण
बागपत की खुदाई में निकला महाभारत काल का खजाना, देखकर ASI की टीम भी रह गई दंग!
Bihar Election 2025: 'कभी खुद किया है ...', छठ पर राहुल गांधी के बयान से भड़के तेजप्रताप यादव
Baba Khatu Shyam Birthday 2025: इस साल 1 या 2 नवंबर कब है खाटू श्याम का जन्मोत्सव, जानें तारीख और आरती
14 देशों को जोड़ने वाली दुनिया की सबसे लंबी सड़क जिसमें 30,000 किलोमीटर तक नहीं है कोई मोड़, जानिए ये है कहां
पैरों में दिखने वाले ये बदलाव दिल से लेकर किडनी खराब होने का देते हैं संकेत, इन बीमारियों का रहता है खतरा
B.Tech के बाद मोटी सैलरी वाली नौकरी छोड़ बने थे IAS, जानें हाथरस के नए DM अतुल वत्स ने कहां से की है पढ़ाई-लिखाई
'बिरयानी और घी भी खाता हूं, लेकिन घर पर नहीं..' शाहरुख खान ने खुद बताया अपने सिक्स-पैक का राज
Vivo X300 Phone Launch: 16GB रैम, 50MP मेन कैमरा के साथ DSLR जैसी फोटो निकालेगा ये फोन, नहीं होगा लाखों का खर्च
क्रिकेट
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और एक्टर-सिंगर-डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल अब एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले है. आइए जानते है कि ये कपल कब और कहां शादी करने वाला हैं.
भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की फैन फॉलोइंग किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है. उन्हें चाहने वाले उनकी खूबसूरती की तारीफे करते थकते नहीं है. वो इंडियन वुमन टीम की सबसे अहम खिलाड़ी में से एक हैं. बता दें कि क्रिकेटर स्मृति पिछले कई सालों से एक्टर-सिंगर-डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की कोजी फोटोज छाई रहती हैं. अब चर्चा हैं कि दोनों कपल जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं.
पलाश ने किया था रिश्ते को कंफर्म
दरअसल कुछ दिनों पहले पलाश ने खुद मीडिया से बातचीत में कंफर्म किया था कि वो जल्द स्मृति मंधाना को इंदौर शहर की बहू बनाएंगे. अब जब दोनों की शादी के चर्चाएं तेज है, जिसे सुनकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड थे. फैंस को स्मृति का शादी के बेसब्री से इंतजार था. हालांकि अब दोनों की शादी को लेकर कुछ अपडेट्स सामने आ रही है. टाइम्स एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश और स्मृति की शादी 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र के सांगली में होगी.
कहां और कब होगी शादी
ये जगह, दरअसल स्मृति मंधाना का होमटाउन भी है. हालांकि पलाश और स्मृति किस दिन शादी करेंगे, इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने आना बाकी है. करीब 6 सालों तक डेट करने के बाद, कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है. बता दें कि स्मृति और पलाश ने एक दूसरे को 2019 में डेट करना शुरू किया था. 5 साल गुपचुप डेट करने के बाद, दोनों ने साल 2024 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया.
इन दिनों वुमन्स वर्ल्ड कप में बिजी
बता दें कि इन दिनों स्मृति मंधाना 50-50 के वुमन्स वर्ल्ड कप में बिजी हैं. 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाना है. ऐसे में पलाश और फैंस उन्हें जोर-शोर से चीयर करने वाले हैं. पलाश को कई मौकों पर स्टेडियम में भी देखा गया है. पलाश मुच्छल, सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं जो खुद भी प्रोफेशनल सिंगर हैं. वो अपनी बहन की तरह कई गाने बना और गा भी चुके हैं. इसके अलावा पलाश फिल्मों एक्टिंग और डायरेक्शन में अपना हाथ भी आजमा चुके हैं.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से