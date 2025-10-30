'इंदौर की बहू' बनने वाली है स्मृति मंधाना, क्या सच में इस सिंगर के साथ शादी रचाने जा रही हैं खिलाड़ी?

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना और एक्टर-सिंगर-डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल अब एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले है. आइए जानते है कि ये कपल कब और कहां शादी करने वाला हैं.

भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना की फैन फॉलोइंग किसी फिल्मी सितारे से कम नहीं है. उन्हें चाहने वाले उनकी खूबसूरती की तारीफे करते थकते नहीं है. वो इंडियन वुमन टीम की सबसे अहम खिलाड़ी में से एक हैं. बता दें कि क्रिकेटर स्मृति पिछले कई सालों से एक्टर-सिंगर-डायरेक्टर-कंपोजर पलाश मुच्छल को डेट कर रही हैं. सोशल मीडिया पर दोनों की कोजी फोटोज छाई रहती हैं. अब चर्चा हैं कि दोनों कपल जल्द ही एक दूसरे के साथ शादी करने वाले हैं.

पलाश ने किया था रिश्ते को कंफर्म

दरअसल कुछ दिनों पहले पलाश ने खुद मीडिया से बातचीत में कंफर्म किया था कि वो जल्द स्मृति मंधाना को इंदौर शहर की बहू बनाएंगे. अब जब दोनों की शादी के चर्चाएं तेज है, जिसे सुनकर उनके फैंस भी काफी एक्साइटेड थे. फैंस को स्मृति का शादी के बेसब्री से इंतजार था. हालांकि अब दोनों की शादी को लेकर कुछ अपडेट्स सामने आ रही है. टाइम्स एंटरटेनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक, पलाश और स्मृति की शादी 20 नवंबर के दिन महाराष्ट्र के सांगली में होगी.

कहां और कब होगी शादी

ये जगह, दरअसल स्मृति मंधाना का होमटाउन भी है. हालांकि पलाश और स्मृति किस दिन शादी करेंगे, इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने आना बाकी है. करीब 6 सालों तक डेट करने के बाद, कपल शादी के बंधन में बंधने वाला है. बता दें कि स्मृति और पलाश ने एक दूसरे को 2019 में डेट करना शुरू किया था. 5 साल गुपचुप डेट करने के बाद, दोनों ने साल 2024 में अपने रिश्ते को ऑफिशियल किया.

इन दिनों वुमन्स वर्ल्ड कप में बिजी

बता दें कि इन दिनों स्मृति मंधाना 50-50 के वुमन्स वर्ल्ड कप में बिजी हैं. 30 अक्टूबर को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सेमीफाइनल का मुकाबला खेला जाना है. ऐसे में पलाश और फैंस उन्हें जोर-शोर से चीयर करने वाले हैं. पलाश को कई मौकों पर स्टेडियम में भी देखा गया है. पलाश मुच्छल, सिंगर पलक मुच्छल के भाई हैं जो खुद भी प्रोफेशनल सिंगर हैं. वो अपनी बहन की तरह कई गाने बना और गा भी चुके हैं. इसके अलावा पलाश फिल्मों एक्टिंग और डायरेक्शन में अपना हाथ भी आजमा चुके हैं.

