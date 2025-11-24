FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra की दोनों पत्नियां एक ही बार दिखी साथ, देखिए हेमा मालिनी और प्रकाश कौर की इकलौती तस्वीर

Dharmendra Passes Away: दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

दिलीप कुमार को ईश्वर से थी एक ही शिकायत, बताया था- मुझे धर्मेंद्र जैसा...

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

Dharmendra Death: धर्मेंद्र क्यों नहीं लगाते अपना सरनेम 'देओल', He-Man की कहानी क्या है?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा

CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां

Homeक्रिकेट

क्रिकेट

Smriti Mandhana Marriage: मंधाना-पलाश के बीच सबकुछ ठीक? स्मृति ने क्यों हटाया इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट

Smriti Mandhana Deleted Marriage Post in Instagram: मंधाना ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट को इंस्टाग्राम से डीलीट कर दिया है, जिसके बाद फैंस तरह-तरह के कयाल लगा रहे हैं.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 24, 2025, 01:56 PM IST

Smriti Mandhana Marriage: मंधाना-पलाश के बीच सबकुछ ठीक? स्मृति ने क्यों हटाया इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट

Smriti Mandhana Marriage

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 23 नवंबर 2025 को शादी के बंधन में बंधने वाली थीं. लेकिन अचानक उनके पिता का ताबियत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया. फिर कुछ समय बाद उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की भी ताबियत खराब हो गई. लेकिन अब सबसे चौंकानी वाली खबर सामने आई है. दरअसल, मंधाना ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट को इंस्टाग्राम से डीलीट कर दिया है, जिसके बाद फैंस तरह-तरह के कयाल लगा रहे हैं.

मंधाना ने क्यों डीलीट किए शादी के पोस्ट

स्मृति मंधाना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से पलाश मुच्छल के साथ सगाई, मेहंदी और संगीत के सभी पोस्ट डीलीट कर दिया है. इस हरकत के बाद फैंस काफी हैरान है और उन्हें कुछ समय नहीं आ रहा है. आखिरी मंधाना ने ऐसा क्यों किया है, इसको लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि पलाश और उनके बीच सब कुछ ठीक हो और उनके पिता की ताबियत में भी सुधार हो. 

अब कैसी है मंधाना के पिता की ताबियत?

स्मृति मंधाना ने परिवारिक डॉक्टर नमन शाह ने बताया कि एक मेडिकल टीम उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया, 23 नवंबर को दोपहर करीब 1.30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द उठा था. हम इसे मेडिकल भाषा में एनजाइना कहते हैं. ईसीजी और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं. अगर ऐसी स्थिति में उनकी और ताबियत बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. स्मृति और उनकी फैमिली हमारे संपर्क में हैं. उम्मीद है कि कल तक उनकी ताबियत में सुधार आ जाएगा. 

पलाश की भी बिगड़ गई थी ताबियत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश को वायरल संक्रमण और एसिडिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में जाना पड़ा. हालांकि मामला गंभीर नहीं था, तो इलाज के बाद पलाश अस्पताल से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Dharmendra Networth: कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
कितने करोड़ की संपत्ति छोड़ गए हैं धर्मेंद्र, जानिए 6 बच्चों के बीच कैसे बंटेगी संपत्ति!
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
Aadhaar Card: UIDAI ने Aadhaar App किया लॉन्च, जानें इस्तेमाल करने का तरीका और फायदा
CJI Suryakant Family: 53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
53 वें CJI सूर्यकांत का फैमिली बैकग्राउंड कैसा है? जानें कितने पढ़ें लिखे हैं पिता से लेकर पत्नी और बेटियां
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
दूसरों की ज्यादा परवाह खराब कर देगा आपका जीवन, ओशो का मान लिया नियम तो खुशहाल हो जाएगी लाइफ
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त? 
पुरुषों को सोयाबिन क्यों बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए? मैरिज से लेकर बच्चे होने में क्या होती है दिकक्त?
MORE
Advertisement
धर्म
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
ध्वजारोहण समारोह से पहले देखिए राम मंदिर की अद्भुत तस्वीरें, PM मोदी समेत कई VVIP होंगे मौजूद
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
10 साल की मेहनत के बाद तैयार हुआ दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, इस राज्य में होगा स्थापित
Rashifal 22 November 2025: आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
आज फिजूलखर्ची से बचें इन राशि के जातक, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ 
Khandit Murti: प्रेमानंद महाराज से जानिए, घर में भगवान की मूर्ति टूटना-खंडित होना शुभ है या अशुभ
Vivah Panchami 2025 Date: क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
क्यों और कब जाती है विवाह पंचमी, जानें इसकी तारीख से लेकर धार्मिक महत्व
MORE
Advertisement