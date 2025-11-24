Smriti Mandhana Marriage: मंधाना-पलाश के बीच सबकुछ ठीक? स्मृति ने क्यों हटाया इंस्टाग्राम से शादी से जुड़े सभी पोस्ट

Smriti Mandhana Deleted Marriage Post in Instagram: मंधाना ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट को इंस्टाग्राम से डीलीट कर दिया है, जिसके बाद फैंस तरह-तरह के कयाल लगा रहे हैं.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना 23 नवंबर 2025 को शादी के बंधन में बंधने वाली थीं. लेकिन अचानक उनके पिता का ताबियत बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें शादी की तारीख को आगे बढ़ा दिया. फिर कुछ समय बाद उनके होने वाले पति पलाश मुच्छल की भी ताबियत खराब हो गई. लेकिन अब सबसे चौंकानी वाली खबर सामने आई है. दरअसल, मंधाना ने अपनी शादी से जुड़े सभी पोस्ट को इंस्टाग्राम से डीलीट कर दिया है, जिसके बाद फैंस तरह-तरह के कयाल लगा रहे हैं.

मंधाना ने क्यों डीलीट किए शादी के पोस्ट

स्मृति मंधाना ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट से पलाश मुच्छल के साथ सगाई, मेहंदी और संगीत के सभी पोस्ट डीलीट कर दिया है. इस हरकत के बाद फैंस काफी हैरान है और उन्हें कुछ समय नहीं आ रहा है. आखिरी मंधाना ने ऐसा क्यों किया है, इसको लेकर कोई अधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लेकिन उम्मीद है कि पलाश और उनके बीच सब कुछ ठीक हो और उनके पिता की ताबियत में भी सुधार हो.

अब कैसी है मंधाना के पिता की ताबियत?

स्मृति मंधाना ने परिवारिक डॉक्टर नमन शाह ने बताया कि एक मेडिकल टीम उनकी हेल्थ पर नजर बनाए हुए है. उन्होंने बताया, 23 नवंबर को दोपहर करीब 1.30 बजे श्रीनिवास मंधाना को बाईं ओर सीने में दर्द उठा था. हम इसे मेडिकल भाषा में एनजाइना कहते हैं. ईसीजी और अन्य रिपोर्टों के अनुसार, हृदय संबंधी एंजाइम बढ़े हुए हैं. अगर ऐसी स्थिति में उनकी और ताबियत बिगड़ती है, तो हमें एंजियोग्राफी करनी होगी. स्मृति और उनकी फैमिली हमारे संपर्क में हैं. उम्मीद है कि कल तक उनकी ताबियत में सुधार आ जाएगा.

पलाश की भी बिगड़ गई थी ताबियत

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पलाश को वायरल संक्रमण और एसिडिटी बढ़ गई थी, जिसके कारण इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में जाना पड़ा. हालांकि मामला गंभीर नहीं था, तो इलाज के बाद पलाश अस्पताल से होटल के लिए रवाना हो चुके हैं.

