Pak vs SL: श्रीलंका में हार गए तो क्या कप्तानी छोड़ देंगे बाबर आजम? पाकिस्तान के कप्तान ने सवाल का दिया जवाब

डीएनए हिंदी: बाबर आजम (Babar Azam) की कप्तानी और बल्लेबाजी की दुनियाभर में तारीफ हो रही है. बाबर की ही कप्तानी में पाकिस्तान एशिया कप (Asia Cup) के फाइनल में पहुंचा. बाबर की ही कप्तानी में पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्डकप 2022 (T20 World Cup) के फाइनल में जगह बनाई. व्हाइट बॉल क्रिकेट में पाकिस्तान ने अब तक शानदार प्रदर्शन किया है. हालांकि टेस्ट में यही टीम के तेवर बदल जाते हैं. आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि पाकिस्तान को टेस्ट मैच में पिछले एक साल से जीत नहीं मिली है. ग्रीन आर्मी को आखिरी जीत साल 2022 में श्रीलंका के खिलाफ गॉल में मिली थी. उसके बाद से उन्होंने घर पर न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से सीरीज खेली लेकिन एक मैच भी नहीं जीत पाए.

जिसके बाद से बाबर आजम की टेस्ट कप्तानी पर सवाल उठने लगे हैं. पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर आजम की अगुवाई में श्रीलंका दौरे पर जा रही हैं जहां उन्हें 16 जुलाई से दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. यह वही मैदान है जहां पाकिस्तान को आखिरी टेस्ट में जीत मिली थी. उसके बाद या तो पाकिस्तान हारा है या उन्हें ड्रॉ से संतोष करना पड़ा है. ऐसे में अब पाकिस्तान में भी उनकी कप्तानी को लेकर सवाल उठने लगे हैं. एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार ने उनसे इस मामले पर बात की और कप्तानी छोड़ने की भी बात पूछ डाली.

Babar Azam reply when he is asked about leaving captaincy if they lost against SL pic.twitter.com/urem1X3vEE