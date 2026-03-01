T20 World Cup 2026: श्रीलंका के बाहर होने के बाद इस्तीफा देंगे हेड कोच सनथ जयसूर्या, कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले छोड़ेंगे पद

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Sanath Jayasuriya Resign: टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद टीम के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात की है.

Latest News

मोहम्मद साबिर

Updated : Mar 01, 2026, 04:13 PM IST

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी भारत और श्रीलंका के हाथों में थी. श्रीलंका ने अपने सभी मुकाबले अपने घर पर ही खेले थे. टीम ने ग्रुप स्टेज मुकाबलों में दमदार प्रदर्शन किया और 4 में से 3 मैच जीतकर सुपर-8 के लिए क्वालिफाई किया था. लेकिन टीम ने सुपर-8 में काफी निराशजनक प्रदर्शन किया. न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान तीनों टीमों के खिलाफ श्रीलंका को शिकस्त झेलनी पड़ी है. हालांकि टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद टीम के हेड कोच सनथ जयसूर्या ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने अपना पद छोड़ने की बात की है. आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है. 

पद से इस्तीफा देंगे जयसूर्या

शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका की हार के बाद सनथ जयसूर्या ने पत्रकारों से कहा, "मेरा अनुबंध जून में खत्म हो रहा है लेकिन मैं उससे पहले चला जाऊंगा। पद छोड़ने के अपने फैसले को लेकर मैं श्रीलंका क्रिकेट से बात करूंगा. हमें बेहतर करना चाहिए था. मुझे दुख है और मैं फैंस से माफी मांगता हूं. वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना और कुसल मेंडिस की चोटों से श्रीलंका को काफी नुकसान हुआ."

जयसूर्या ने खराब प्रदर्शन के लिए गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के प्रदर्शन में निरंतरता की कमी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा, "उनके विकल्प के रूप में चुने गए खिलाड़ी जरूरी स्तर का प्रदर्शन नहीं कर सके. हसरंगा मेरे सबसे अच्छे खिलाड़ी थे. आप आसानी से उनका विकल्प नहीं ढूंढ सकते. मेरे कार्यकाल के डेढ़ साल में श्रीलंका ने सभी प्रारूप में अपनी रैंकिंग में सुधार किया."

ऐसा रहा श्रीलंका का टूर्नामेंट में प्रदर्शन

श्रीलंका की टीम ने ग्रुप स्टेज में 4 मुकाबले खेले थे. टीम ने आयरलैंड के खिलाफ 20 रनों से जीत हासिल की. ओमान के खिलाफ 105 रनों से जीत हासिल की. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम ने 8 विकेट से जीत हासिल की. जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम को 6 विकेट से हारना पड़ा. 

सुपर-8 में इंग्लैंड के खिलाफ टीम को 51 रनों से हारना पड़ा. उसके बाद न्यूजीलैंड ने 61 रनों से करारी शिकस्त दी. फिर आखिरी में पाकिस्तान के खिलाफ 5 रनों से हार का सामना करना पड़ा. हालांकि सुपर-8 में श्रीलंका एक भी जीत हासिल नहीं कर पाई और टीम के लिए शर्मनाक ये हुआ कि वो अपने घर पर खेल रहे थी और फिर भी जीत नहीं सकी. 

